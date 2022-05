Todd Mokhtari nombrado presidente y gerente general para las estaciones de TV de NBCUniversal en Los Ángeles

Todd Mokhtari ha sido nombrado presidente y gerente general para Telemundo 52 / KVEA y NBC 4 Sur de California / KNBC, las estaciones locales de televisión de NBCUniversal que atienden a las audiencias del mercado televisivo de Los Ángeles, en inglés y en español.

Él supervisará las operaciones de ambas estaciones en los departamentos de noticias, digital, ventas, marketing/promociones, asuntos comunitarios y operaciones/tecnología. Mokhtari marcará el comienzo de una nueva era para KVEA y KNBC al unir dos potentes estaciones para servir mejor a las diversas audiencias del sur de California. Él reportará a Valari Staab, presidente de NBCUniversal Local y trabajará en estrecha colaboración con Manuel Martínez, presidente de Telemundo Station Group.

"Todd es un excepcional gerente general para nuestras estaciones de NBC y Telemundo en San Diego. Él entiende los mercados de televisión en inglés y español y ha sido durante mucho tiempo uno de nuestros gerentes más innovadores. Todd es de Los Ángeles y anteriormente dirigió nuestra sala de redacción de KNBC. Él entiende el poder de unir a KVEA y KNBC para servir a toda el área de Los Ángeles con su gran población latina y una diversidad cada vez mayor de una manera que ninguna otra operación de televisión puede hacerlo", dijo Staab. "Todd es un líder colaborativo que trabajará con nuestros talentosos equipos de gestión de KVEA y KNBC para unirse y servir a las audiencias locales en los años venideros. También quiero agradecer públicamente a Steve Carlston por llevar a KNBC de un lugar donde tenía muchos menos recursos y, por lo tanto, luchaba por competir, a la gran estación que es hoy. Steve es conocido por su estilo de liderazgo impulsado por la cultura y la fuerza detrás de la creación de un impresionante equipo de liderazgo diverso y un personal talentoso. Hoy, llevamos ese gran trabajo individual al siguiente nivel al combinar estas dos solidas estaciones para ser una estación que atiende a una gran y diversa población en dos idiomas".

Mokhtari regresa a su hogar en el sur de California y trae consigo más de 30 años de experiencia en medios de comunicación el cual incluye liderar las estaciones de Telemundo/NBC de NBCUniversal en San Diego y ayudarlas a innovar en la forma en que se presentan las noticias a las audiencias locales en español e inglés. Juntos, Telemundo 20 y NBC 7 dominan el mercado como la estación número 1 para sus grupos demográficos clave. Él tiene una amplia experiencia local al haber trabajado en los 20 principales mercados televisivos del país, incluido Los Ángeles, donde trabajó como vicepresidente de noticias para KNBC. Ha pasado quince años trabajando con las estaciones de Telemundo y NBC en California, incluyendo KNTV, donde fue director asistente de noticias y ayudó a crear una sala de redacción más diversa y supervisó el lanzamiento de nuevos canales digitales.

"Con la composición demográfica de nuestro país cambiando rápidamente, los mercados televisivos en general como los conocíamos ya no existe. Nuestros mercados ya no están fragmentados, son uno solo, y las estaciones de Telemundo y NBC todos los días llegan a audiencias en inglés, español, bilingües y familias multigeneracionales a través de cada uno de sus noticieros. Todd sabe cuán poderosa es nuestra estación de Telemundo en Los Ángeles y el valor que nuestros noticieros brindan a nuestras comunidades. No puedo esperar a ver qué harán Todd y nuestros equipos de KVEA y KNBC para fortalecer ambas estaciones", dijo Manuel Martínez, presidente de Telemundo Station Group. "También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente a Celia Chávez por los 27 años de servicio que dedicó a nuestra empresa. Ella ha servido a KVEA y a nuestras comunidades de habla hispana de Los Ángeles durante más de una década. Formó un gran equipo de gestión y experimentó muchas calificaciones, ingresos y éxitos comunitarios con KVEA".

En KNSD y KUAN, Mokhtari hizo de la inclusión, la colaboración y la innovación sus principales prioridades. Para reflejar mejor la diversidad del mercado durante sus reuniones de liderazgo semanales, amplió su equipo para asegurarse de que reflejara las diversas comunidades de San Diego y se aseguró de que esas voces se escucharan mientras se discutían las operaciones de las estaciones y las prioridades comerciales. Creó una unidad de consumo bilingüe de Telemundo 20 y NBC 7, con reporteros enfocados en el consumidor reportando para ambas estaciones, en ambos idiomas.

En enero del 2020, Mokhtari agregó noticieros nocturnos de fin de semana en Telemundo, lo que resultó en que la estación transmitiera el único noticiero de fin de semana en español en San Diego durante la pandemia. Bajo el mandato de Mokhtari, el equipo de noticias de KNSD introdujo un enfoque completamente nuevo para su noticiero nocturno al alejarse de la gran cantidad de noticias y las historias de crímenes. En cambio, los presentadores de noticias de KNSD guían a los espectadores a través de las grandes historias del día al brindarles contexto, profundidad y detalles, además de responder a todas las preguntas sin respuesta sobre noticias y temas importantes. Las audiencias de habla hispana pronto se beneficiarán de este nuevo enfoque de las noticias locales cuando KUAN lance este formato para su noticiero nocturno.

Además de trabajar para las estaciones de televisión de NBCUniversal en California, Mokhtari ha trabajado como director de noticias para KIRO-TV y KCPQ-TV en Seattle. Inició su carrera en los medios locales como pasante en KCRA-TV en Sacramento y ocupó varios cargos con responsabilidades cada vez mayores, incluido el de productor de noticias.

Mokhtari obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicaciones Retóricas de la Universidad de California, Davis.

Él se mudará y regresará a su hogar en el sur de California.