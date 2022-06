Ofrecen recompensa para encontrar a la persona responsable del abuso y muerte de un perro

Una organización de defensa de los animales ofrece una recompensa de hasta $17,000 para encontrar a la persona responsable de tomar un perro de un grupo de rescate de Thousand Oaks y supuestamente matarlo.

PETA está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por cualquier información que pueda conducir al arresto y condena por cargos de crueldad de la persona o personas que robaron una perra, llamada Pretty Girl, del grupo de rescate local Paw Works y la mataron, según un comunicado de PETA.

Las imágenes de seguridad del establecimiento mostraron que el pasado jueves, a las 2:42 a.m., una persona forzó la cerradura del edificio y sacó a la perra de su jaula.

Pretty Girl fue descrita como una perra mestiza de color canela y negro de 2 años con un hocico negro y orejas erguidas que pesaba alrededor de 45 libras.

El jueves por la mañana, un transeúnte encontró a Pretty Girl al costado de la Autopista 101 con heridas que amenazaban su vida y la llevó al Hospital Veterinario Paw Works, donde murió más tarde, según el comunicado.

Según el equipo de Paw Works, el perro sufrió un trauma severo en la espalda, el cuello y la cabeza. Tenía moretones intensos y sangrado en el abdomen e hinchazón alrededor del recto.

“Esta perrita vulnerable necesitaba a alguien que la amara y la cuidara, pero en vez de eso, alguien la robó, abusó de ella y la dejó por muerta”, dice la vicepresidenta sénior de PETA, Colleen O'Brien. “PETA insta a cualquiera que tenga información a que se presente para evitar que su asesino lastime a alguien más”.

También instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse con el Departamento de Policía de Camarillo al 805-388-5100.

