¿Cuándo son los mejores y peores momentos para conducir en Los Ángeles en Thanksgiving?

Casi 4 millones de personas saldrán de viaje en el sur de California para el feriado de Acción de Gracias.

El miércoles anterior al Día de Acción de Gracias se produce una aglomeración de tráfico que convierte las ya transitadas autopistas de la región en una masa congestionada de faros y luces traseras mientras los viajeros de vacaciones se dirigen a sus destinos.

Entonces, ¿cuándo son los mejores momentos para viajar esta semana?

La AAA dice que los mejores momentos para conducir durante el período de Acción de Gracias son el miércoles por la mañana, la mañana de Acción de Gracias y el domingo por la mañana.

¿Ya es demasiado tarde? AAA sugiere salir después de las 6 p.m. si debes estar de viaje el miércoles.

Los peores momentos para circular por las carreteras del sur de California son el miércoles por la tarde y el domingo, dice AAA.

AAA estima que alrededor de 55,4 millones de viajeros viajarán 50 millas o más desde casa durante el período de vacaciones. Eso es un aumento del 2,3 por ciento respecto al año pasado y el tercer pronóstico más alto desde que la agencia comenzó a rastrear los viajes de vacaciones en 2000.

Alrededor de 49,1 millones de estadounidenses conducirán hasta sus destinos y 4,7 millones optarán por volar, dijo la AAA.

“El día antes del Día de Acción de Gracias es notoriamente uno de los días más congestionados en nuestras carreteras. Los viajeros deben estar preparados para largas demoras, especialmente en las principales áreas metropolitanas y sus alrededores”, dijo Bob Pishue, analista de transporte de INRIX.

“Saber cuándo y dónde se acumulará la congestión puede ayudar a minimizar las frustraciones del tráfico durante las fiestas. Aconsejamos a los conductores que utilicen aplicaciones de tráfico, notificaciones del DOT local y servicios 511 para obtener actualizaciones en tiempo real”.

