Terapia virtual ofrece ayuda para modificación de conducta

Lo que debes saber “My Colors Speak” ofrece terapia de conductas a través del arte y del expresionismo.

Para participar en las terapias, la persona debe tener un diagnóstico médico y algunos seguros, incluyendo Medical, pueden cubrir los gastos.

Para obtener información sobre este programa, haz clic aquí.

Con el nacimiento de su segunda hija, Belinda estaba batallando un poco con la conducta de su su hija, especialmente con los berrinches.

“Tenía ella dificultad de tomar turnos, de esperar, de manejar la frustración cuando no podía obtener algo que quería”, cuenta Belinda, quien sabía que tenía que buscar ayuda para canalizar esa conducta.

Belinda sabía que necesitaba buscar ayuda para su hija de 3 años y la encontró a través de My Colors Speak.

My Colors Speak diseña y ofrece programas de tratamiento creativos para personas de todas las edades, especialmente para aquellas con necesidades o habilidades especiales, como autismo, síndrome de Down y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

“Es un programa muy único porque a través del arte, del expresionismo, trabajamos en conductas, a veces que son muy severas o muy problemáticas”, cuenta Vanessa Mejía, fundadora y directora ejecutiva de My Colors Speak.

El programa utiliza el arte como herramienta principal con el fin de ayudar a los alumnos a maximizar su potencial en el hogar, la escuela y la comunidad.

Pero esto va más allá de una clase de arte y juego ya que Vanessa Mejí no solo es artista profesional, con maestría en rehabilitación. También es especialista en conducta analítica.

“Para mí es una bendición haber podido combinar estos dos mundos opuestos porque, por medio del expresionismo, un paciente está trabajando en metas de conducta, mientras se está divirtiendo al mismo tiempo”, destaca Mejía.

La conducta analítica es una terapia científicamente reconocida que ha ayudado a pacientes con autismo, síndrome de down, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o con conductas inapropiadas.

El LAUSD llevó a cabo un evento para ofrecer recursos a los estudiantes extranjeros de ese distrito

Mejia resalta que incluso los seguros patrocinan este tipo de terapia porque muestra ser muy efectiva.

La terapia ayudó mucho en la dinámica de la familia de Belinda.

“Mejoró su actitud en general, su comportamiento hacia nosotros y sobre todo hacia su hermana”, cuenta Belinda. “Ya no me gritaba, ya no empujaba, ya no lloraba… ella aprendió a usar sus palabras, a saber esperar”.

Para este tipo de terapia clínica, no hay límite de edad, ya que My Colors Speak tiene pacientes hasta de 70 años Para participar en las terapias, la persona debe tener un diagnóstico médico y algunos seguros, incluyendo Medical, pueden cubrir los gastos.

Para obtener información sobre este programa, haz clic aquí.