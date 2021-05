Familia recibía llamadas por el cobro de una supuesta deuda de miles de dólares

La familia de Zen Espinoza comenzó a recibir llamadas de cobranzas por una supuesta deuda de miles de dólares que ellos no recordaban tener.

Los cobradores comenzaron a llamar a su esposo, luego a su hija y después a su madre. Finalmente, ella tomó la llamada.

Según los cobradores, estaban exigiendo el pago de una deuda por tarjeta de crédito.

Espinoza cuenta que la persona que le habló, le leyó los últimos 4 números de su seguro social, para confirmar que era ella. Los números coincidían, por lo que le preguntaron si tenía una tarjeta HSBC.

"Le dije, ‘la verdad, no me puedo acordar’", cuenta Espinoza.

Pero la persona que la llamaba insistió.

"Sí, te tienes que acordar, porque en 2006 la sacaste y gastaste en 2008, 2012, y 2014, y después ya no la quisiste pagar”, fue lo que le dijo quién la llamaba, de acuerdo con Espinoza.

Espinoza dudó un momento y le dijo que no se acordaba pero que vería qué podría hacer.

"No, no tienes que ver nada", me dijo, "Sólo dime, ¿cuánto es lo que vas a pagar? ¿los 7,000 o 4,000?

La mujer no se dejó presionar. Le dijo que tenía que buscar un préstamo y colgó. Tras pensar en el incidente, los llamó y les pidió que le enviaran algún comprobante.

Recibió una carta por correo electrónico, proveniente de una oficina de abogados ubicado en Los Ángeles. Ella, sin embargo, decidió seguir investigando

“Empecé a buscar en mi historial de crédito, no puedo encontrar esa tarjeta. No estoy en colección”, dijo Espinoza.

También fue a la dirección que aparece en la carta que le enviaron. Allí confirmó que el bufete no figuraba en el directorio del edificio.

Decidió dejar a un lado el incidente pero las llamadas continuaron. Fue cuando decidió comunicarse con Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde pudo confirmar que la supuesta barra de abogados no tienen registro con el nombre de Jacobson Law Group, como ellos se identificaban. Cuando se comunicaron con ellos, se negaron a verificar su identidad y colgaron.

Es una clara señal de que no trataba de un negocio real.

Espinoza decidió seguir la recomendación del equipo de Telemundo 52 Responde y contactó directamente al Banco HSBC, donde le aseguraron que no tiene cuentas ni deudas pendientes con ellos.

En caso de un incidente de este tipo, recuerde lo siguiente:

Si un cobrador se niega a proporcionar la dirección donde está ubicada su oficina o no reconoce la deuda que le señalan, la persona tiene derecho a un comprobante.

Los cobradores tampoco pueden presionar o amenazar para que realice un pago y solo pueden llamar entre las 8 a.m., y las 9 p.m.

La ley en California establece un límite de cuatro para que las agencias de crédito cobran una deuda. Si alguien trata de cobrar una cuenta más antigua, es una posible señal de un fraude.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199