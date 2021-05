Telemundo 52 Felicita a la Mejor Mamá durante el mes de mayo

Para reconocer el gran esfuerzo de mamás en el sur de California, Telemundo 52 te invita a nominar a la mejor mamá. Las nominadas se felicitarán en nuestro programa de entretenimiento, Acceso Total, y redes sociales durante el mes de mayo.

Nomina a mamá y cuéntanos por qué es la mejor envíanos un correo electrónico a T52LA@nbcuni.com con la frase “La Mejor Mamá” y los siguientes detalles:

Foto de la Mejor Mamá

Su Nombre

Cuidad/Comunidad

Breve historia contando por qué es la mejor mamá

Nombre de contacto

Número de teléfono

Acceso Total, presentado por Elva Saray y Armida Mier, se transmite a las 11:30 a.m. de lunes a viernes por Telemundo 52 Los Ángeles.

Al enviar su información al correo a T52LA@nbcuni.com usted acepta que Telemundo 52 pueda contactarlo. No podemos garantizar que todas las nominaciones serán presentadas en las plataformas de Telemundo 52. Nos pondremos en contacto con usted si su nominación será presentada.

Guía para la selección de fotos: No podemos usar pruebas de fotos con una marca de agua o una superposición de texto. Se recomiendan fotos individuales. Por favor no envié fotos en grupo. Las fotos no deben fomentar la violencia ni presentar comportamientos, gestos o gráficos ofensivos.