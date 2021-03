Tatarabuela de 105 años que sobrevivió dos pandemias recibe vacuna de COVID-19

Esperanza Carpio, una residente de Rosemead de 105 años, ahora ha vivido dos pandemias: primero, la gripe española cuando tenía alrededor de 3 años y ahora nuevamente en la pandemia de COVID-19.

"¡Se siente bien!" Carpio dijo después de recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer COVID en el hospital PIH Health Whittier el viernes.

Después de que ella y su hija Irene, que tiene 85 años, y su cuidadora y sobrina nieta Suzie Sharp se vacunaron, dijo que tiene aspiraciones de tener una gran fiesta para ver a toda la familia extendida y tataranietos que extrañaba durante la pandemia.

"Mantener a todos alejados de ellos ha sido realmente difícil", dijo Sharp. "Éramos una especie de familia que se abraza, y ya no existe excepto para nosotros tres, por supuesto".

Además de mantener a Carpio aislada, también ha sido difícil para ella después de la muerte de su perro, un Yorkie. Pero consiguió otra mascota para ayudarla con su soledad.

Ella y su familia están muy emocionados y esperan con ansiedad que la inmunidad se active y las reuniones sean posibles.

