Develan las renovaciones del icónico “Puente de Snoopy” en Tarzana

Las renovaciones del querido “Puente de Snoopy” de Tarzana se dieron a conocer el lunes después de un esfuerzo de años por parte de un residente para restaurar sus paneles dañados.

El puente, ubicado sobre la Avenida Wilbur y adyacente a la Escuela Primaria Tarzana, ha sido un elemento fijo de la comunidad local desde la década de 1970 y presenta 12 dibujos de personajes de la icónica caricatura “Peanuts” de Charles Schulz.

Los dibujos del puente son todos diseños originales, esbozados y firmados por el propio Schulz, que conocía a un miembro de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la Escuela Primaria Tarzana. Los paneles del puente, que presentan los diseños de Schulz, son todos obras de arte públicas.

Las renovaciones surgieron después de que Kirk Donovan, residente de Reseda, notara daños en los dibujos, incluida una máscara de graffiti pintada sobre el panel de dibujos animados de Charlie Brown, agujeros de bala, suciedad y óxido.

A pesar de que Donovan se comunicó repetidamente con la escuela, el departamento de transporte de la ciudad y varios miembros del concejo municipal, fueron necesarios casi tres años y una protesta generalizada en las redes sociales para que la ciudad finalmente tomará medidas.

A la inauguración asistió el concejal Bob Blumenfield, junto con estudiantes de la escuela primaria Tarzana y miembros del consejo vecinal de Tarzana.

Según un comunicado de prensa de la oficina del concejal Blumenfield, éste obtuvo $20,000 en fondos para realizar las renovaciones, en asociación con miembros de la comunidad y Charles M. Schulz Creative Associates.

Hace unas semanas, los cinco paneles que habían sufrido los peores daños fueron llevados a Hattas Studios para una restauración que incluyó la aplicación de un revestimiento antigraffiti.

“Fue una tarea complicada, pero todas las partes trabajaron juntas para lograrlo”, según el comunicado de prensa de la oficina de Blumenfield.

Los cinco paneles se reinstalaron con éxito. Los otros siete también serán restaurados por Hattas Studios durante las próximas semanas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English