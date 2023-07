Taquería y restaurante mexicano entran en prestigiosa lista Michelin y la comida no cuesta una fortuna

Cuatro restaurantes del área de Los Ángeles están siendo reconocidos por lo bien que comerá y lo poco que gastará.

Michelin ha nombrado a cuatro nuevos Bib Gourmands, una distinción que "no es una estrella, pero definitivamente no es un premio de consolación".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El reconocimiento destaca la excelente comida a un buen precio. Carnes Asadas Pancho López en Lincoln Heights, Eat Joy Food en Rowland Heights, Villa's Tacos en Highland Park y Cobi en Santa Mónica son los nuevos ganadores de la prestigiosa designación.

"La magia de nuestra comida es que nos aseguramos de que todo esté fresco", dice Jessica García, copropietaria de Carnes Asadas Pancho Lopez. "Los ingredientes frescos, los mejores ingredientes, la calidad de la carne, la calidad de las verduras las seleccionamos mi padre y yo diariamente o semanalmente".

García dice que espera que el impulso de Michelin los lleve a un lugar nuevo y más grande, donde planean tener música de mariachi en vivo. El restaurante familiar ha estado abierto solo cuatro años.

"Creo que ese también es uno de los éxitos que tenemos, que tratamos de asegurarnos de que nuestro personal sea como una familia y lo tratamos como familia cuando viene a comer con nosotros", dice García.

Algunas de estas nuevas menciones Michelin se encuentran en algunos de los lugares que menos te esperarías.

Eat Joy Food, justo al lado de la autopista 60 en Rowland Heights, está escondido en la parte trasera de un centro comercial entre una docena de otros restaurantes.

De la distinción Michelin de su restaurante, Arthen Chen dice: "Es un poco asombroso".

No es que Chen no pensara que su comida era de calidad Michelin, pero dice que "no sabía que lo conseguiríamos tan rápido".

Chen dice que no pensó que un lugar que abrió cinco meses antes de la pandemia tendría tiempo de aparecer en un radar tan prestigioso. Su menú de comida taiwanesa es extenso y los precios varían, pero muchos cumplen con el estándar general Bib Gourmand de Michelin: tres platos por alrededor de $40.

Al otro lado de la ciudad en Highland Park, Villa's Tacos está en modo de celebración. El propietario, Víctor Villa, dice que estaba en su restaurante cuando escuchó la noticia y la compartió con todos lo que podían escucharlo.

"Vine aquí y grité en voz alta: '¡Acabamos de entrar en la guía Michelin!'", dice Villa. "Fue un buen momento."

El lugar de tacos al estilo de Los Ángeles está teniendo más de un momento. Hace cinco meses estaban operando como puestos de tacos temporales. Ahora en una ubicación de centro comercial tradicional, se están sumando a sus devotos clientes habituales a través de prestigiosos premios, presentaciones en el programa Tacos Chronicles de Netflix y ahora una calificación de Bib Gourmand.

Click here to read this story in English.