Casas móviles en terrenos de una vivienda causa malestar en vecindario de Sylmar

Decenas de residentes se reunieron el lunes en las oficinas del concejo vecinal de Sylmar para mostrar su frustración por la presencia de casas móviles en el terreno de una vivienda.

Unas 20 casas móviles ocupan el terreno ubicado en la cuadra 1400 de la Calle Hubbard. La presencia de esas casas en el lugar, señalan los vecinos, es ilegal. También alegan que las autoridades de la ciudad de Los Ángeles no han escuchado sus quejas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“[Tengo que] estar con puertas y ventanas cerradas las 24 horas del día, 7 días a la semana, por el olor que llega”, dice Maria Macias, quien no pudo contener el llanto tras expresar la frustración que siente por la presencia de las casas rodantes.

Residentes en una área en Sylmar se quejan por las casas móviles en su vecindario.

Macias proporcionó a Telemundo 52 videos de un arroyuelo de aguas negras proveniente de las casas móviles. Las imágenes las grabó en enero de este año y las presentó ante las autoridades de las ciudades de San Fernando y Los Ángeles.

“Porque los inspectores las personas de la ciudad han ido a ver pero ellos solamente van por unos minutos”, dijo Macías.

Los vecinos incluso acusan a la propietaria de cobrar $500 por cada casa móvil y a los residentes de causar problemas.

“La dueña está cobrando a la gente mucho dinero para vivir ahí y no respeta a la comunidad”, dijo Hector Rivera, un vecino del área.

“En la noche el olor del sewage, que tiran en la noche, siempre de noche o la basura. En las calles también, corre por las calles y por las banquetas.

Documentos legales identifican a la dueña de la controversial propiedad como Cruz Florian Godoy. La mayoría de los vecinos quieren que las autoridades tomen cartas en el asunto pero también hay quienes la defienden.

La controversia continúa entre algunas de las personas que viven en una propiedad en decenas de casas móviles y algunos vecinos que se quejan de mal olor y de condiciones insalubres en ese lugar.

“Realmente para mi, esa señora es lo mas lindo que he conocido, créamelo”, dijo Marcelina López, una residente de las casas moviles.

“Ella me recibió en su casa, me dio comida, este mes me cobro poco porque apenas conseguí trabajo”.

Representantes del Departamento de Vivienda de Los Angeles repartieron, el pasado 7 de julio, avisos alertando a los residentes de una posible reubicación forzada.

Un conteo en el condado de Los Ángeles reveló que hay un aumento de casas móviles que funcionan como hogar de indigentes.

“Yo pienso que lo mejor sería arreglarles a estas personas que están en esos trailers a hacerles su lugar limpio”, dijo Armida Sanchez, una residente del área.

“Que la ciudad les ponga su sanitación y todo lo que necesiten, para que ellos puedan vivir a gusto y los vecinos también”.

La dueña de la propiedad donde están las casas rodantes tendrá que comparecer ante la corte, el 17 de julio, para enfrentar cargos por no tener los permisos adecuados.