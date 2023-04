Suspenden a un oficial por explosión de fuegos artificiales en el sur de Los Ángeles

Un solo oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles fue suspendido por 10 días por su papel en una explosión en la que los miembros del escuadrón antibombas no calcularon cuidadosamente el poder explosivo de un alijo de fuegos artificiales ilegales detonados intencionalmente en una calle residencial en el sur de Los Ángeles en 2021.

La detonación masiva dañó o destruyó 17 casas y causó una serie de lesiones a residentes y oficiales, y los informes de investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y LAPD culparon a los miembros del escuadrón antibombas por cometer el error catastrófico.

El LAPD descubrió que el oficial suspendido anónimo había sido "deficiente en sus deberes, lo que contribuyó a que se cargara y detonara una cantidad excesiva de material explosivo en el Recipiente de Contención Total".

Los agentes de la ATF encontraron que los oficiales causaron la explosión incontrolada al "sobrecargar inadvertidamente" un camión de contención especial sin calcular el poder explosivo de los fuegos artificiales.

El informe posterior a la acción de LAPD encontró que "la falla del TCV ocurrió como resultado de errores de cálculo por parte del personal de Bomb Squad"

La agencia de vigilancia de LAPD descubrió que "nunca fue la práctica del escuadrón antibombas pesar físicamente un explosivo sospechoso".

En 2022, LAPD dijo que había reemplazado a los supervisores del escuadrón antibombas y había comenzado a capacitar a ocho nuevos oficiales del escuadrón antibombas para reemplazar a algunos de los oficiales involucrados en el accidente de 2021.

Es probable que oficiales adicionales se enfrenten a medidas disciplinarias como resultado de la explosión, pero hasta que los casos estén completos y se imponga el castigo, no se darán a conocer al público.

