Rescatan a 13 niños desaparecidos en operativo policial en el sur de California

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) anunció el miércoles el rescate de 13 niños desaparecidos en el sur de California, en una operación que se llevó a cabo del 1 de marzo al 15 de mayo.

Los niños rescatados incluyen menores que escaparon de casa y los secuestrados por personas sin su custodia.

La operación de múltiples agencias llamada “Te encontraremos” (We Will Find You) es el primer operativo nacional de niños desaparecidos enfocado en áreas geográficas con grandes grupos de niños desaparecidos en estado peligro crítico, según el USMS.

“Seguiremos haciendo de la recuperación de los niños desaparecidos en estado crítico nuestra principal prioridad”, dijo en un comunicado el alguacil federal David Singer, del Distrito Central de California.

“Nuestro objetivo principal es crear conciencia para impedir la explotación infantil y trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para localizar y recuperar a los niños desaparecidos en peligro''.

Entre los rescatados en el área de Los Ángeles se encuentran:

una joven de 16 años que se había escapado en diciembre de 2022 y era una posible víctima de trata de personas. Fue rescatada en Long Beach el 9 de marzo;

una joven de 16 años que se había escapado el 11 de marzo y era una posible víctima de trata de personas. Fue rescatada de manera segura antes de abordar el autobús Greyhound en Los Ángeles el 31 de marzo;

una joven de 16 años que se había escapado el 20 de enero y era una posible víctima de trata de personas. La encontraron a salvo en el área de Lancaster el 6 de abril; y

una joven de 16 años que se había escapado en febrero y era una posible víctima de trata de personas. Fue encontrada en el área de Lancaster el 11 de abril.

La operación resultó en la recuperación de 169 niños y la ubicación segura de 56 niños en todo el país, según la agencia. Durante la operación, el USMS remitió 28 casos a las agencias de aplicación de la ley para una mayor investigación de delitos como drogas y armas, tráfico sexual y violaciones de delincuentes sexuales.

Las fuerzas del orden informaron denuncias de tráfico en más de 40 casos en los que ayudó el USMS. De los casos cerrados, el 86 % eran fugitivos en peligro de extinción, casi el 9 % eran secuestros familiares y el 5 % se consideraban desaparecidos.

El menor de los niños rescatados tenía seis meses, según el USMS.

La operación en el sur de California se llevó a cabo en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino.