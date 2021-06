Cuándo y dónde esperar temperaturas máximas récord durante la ola de calor

Lo que debes saber Las temperaturas alcanzarán su punto máximo el martes y miércoles, permaneciendo por encima de lo normal durante el resto de la semana.

Es probable que se produzcan temperaturas récord de tres dígitos en los valles y montañas.

El pronóstico plantea la posibilidad de enfermedades relacionadas con el calor, tensión en la red eléctrica e incendios de matorrales que podrían extenderse rápidamente en las condiciones cálidas y secas.

Todavía faltan días para el verano, pero es posible que se produzcan temperaturas récord esta semana cuando se desarrolle una ola de calor en el sur de California.

Una vigilancia de calor excesivo estará vigente desde el martes por la mañana hasta el miércoles por la noche a lo largo de la costa del condado de Los Ángeles, incluido el centro. Una vigilancia de calor excesivo hasta el viernes por la noche a través de los valles y montañas.

En el Valle del Antílope, las temperaturas podrían alcanzar los 113ºC esta semana.

Espere el pico de calor de martes a jueves, cuando los máximos entre 100 y 110 y la humedad mínima entre el 5 y el 15 por ciento, serán comunes en la mayoría de las montañas y elevaciones más bajas.

Big Bear, Anaheim, Palmdale y Palm Springs son algunos de los lugares que podrían alcanzar niveles récord.

El lunes por la noche hasta el martes por la noche es de particular preocupación, cuando los vientos del norte aumentan y aumentan el calentamiento y la sequedad en las costas y los valles cercanos.

El golpe de calor puede causar la muerte. Si tiene alguno de estos síntomas, no dude contactar a un médico o ir de urgencias.

Para el interior de los valles, las condiciones cálidas, secas y ventosas podrían crear un peligro crítico de incendio.

Las áreas costeras verán alivio un poco antes, y se espera que el flujo en tierra regrese el miércoles por la noche, lo que traerá un regreso de la capa marina que hará bajar las temperaturas.

Impactos en la red eléctrica

El Operador del Sistema Independiente (ISO) de California, que administra la red eléctrica del estado, emitió un comunicado diciendo que la agencia podría tomar una serie de acciones para reducir la demanda y acceder a energía adicional.

La agencia declaró una condición de operación de mantenimiento restringida que estará vigente, entre martes y viernes, desde el mediodía hasta las 10 p.m., debido a las altas temperaturas y la demanda previstas.

El anuncio advierte que se necesitarán todos los recursos disponibles para mantener el suministro y pide a los proveedores que difieran el mantenimiento programado de los generadores y las líneas de transmisión si es posible.

Marcos Mora nos ofrece recomendaciones para protegernos de las altas temperaturas dirante la ola de calor.

"Todavía es demasiado pronto para saber el impacto preciso que (las) altas temperaturas tendrán en la red eléctrica", según Cal-ISO. "Pero la ISO está monitoreando de cerca las condiciones y el aumento anticipado en la demanda de electricidad y emitirá notificaciones públicas adicionales según se justifique”.

Si es necesario, la ISO podría emitir una Alerta Flex, que es un llamado voluntario para que los residentes conserven energía durante las horas pico para reducir la tensión en la red.

Cuidado de la salud

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur emitió un aviso de ozono de lunes a sábado, prediciendo una mayor probabilidad de mala calidad del aire en muchas áreas.

Es probable que los niveles de ozono a nivel del suelo, el contaminante predominante durante el verano, alcancen índices de calidad del aire insalubres o más altos en la mayor parte del sur de California.

Una advertencia de calor excesivo estará vigente desde el lunes, a las 10 a.m., hasta el sábado, a las 9 p.m., en el Valle de Coachella y el Paso de San Gorgonio, cerca de Banning.

La advertencia también incluirá el área metropolitana de Riverside y las montañas del condado de Riverside a partir del martes, a las 10 a.m., hasta el sábado, a las 9 p.m.

Reconocer los síntomas puede ser clave para evitar serios problemas en tu salud.

El Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles emitió una Alerta de Calor desde el lunes hasta el miércoles para el este y oeste del Valle de San Fernando, para el Valle de San Gabriel, el Valle de Santa Clarita y el Valle del Antílope

Las autoridades de salud aconsejan a los residentes en esas regiones tomar precauciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor, especialmente adultos mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre, atletas y personas con afecciones médicas crónicas.

El Departamento de Salud Pública emitió las siguientes recomendaciones para mantenerse a salvo durante los días de alta temperatura:

Beba mucha agua durante todo el día;

Planifique su día para evitar salir durante las horas más calurosas y use protector solar.

Use ropa liviana y de colores claros y use un sombrero o use un paraguas.

Nunca deje niños o mascotas en los automóviles y llame al 911 si ve a un niño o una mascota en un automóvil solo.

Tenga cuidado con las enfermedades relacionadas con el calor, como un golpe de calor, y llame al 911 si usted o alguien que conoce experimenta una temperatura corporal alta, vómitos y piel pálida y húmeda.

Controle a los que están en riesgo, como los que están enfermos, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños, y los que viven solos.

Si está usando una máscara, evite los entrenamientos extenuantes con cubiertas faciales o máscaras que no estén diseñadas para fines deportivos.

