¿Cuánta lluvia cayó en Los Ángeles? Estos son los totales de 2 días de tormenta

Una tormenta trajo aguaceros durante la noche y algunos chubascos que se sumaron a lo que ha sido una histórica temporada de lluvias en Los Ángeles.

El cielo se despejó a media mañana, pero es posible que haya más lluvia y tormentas eléctricas el jueves por la tarde. Se espera que el sistema frío que llegó tarde el martes desaparezca por la noche, dejando a Los Ángeles con temperaturas frescas y condiciones secas durante el fin de semana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En lo que va de la temporada de lluvias, el centro de Los Ángeles ha recibido 26,80 pulgadas de lluvia. Eso está muy por encima del promedio de octubre a marzo de 12,90 pulgadas.

La madre naturaleza brindó una vista espectacular al comienzo de una nueva temporada de béisbol en Los Ángeles con un un doble arcoíris que apareció el jueves por la mañana detrás del Dodger Stadium..

Aquí están los totales de lluvia de dos días de la tormenta más reciente. Las cifras en pulgadas se actualizaron a las 8 a.m. del jueves.

Topanga: 1.94

Bel Air: 1,81

Santa Mónica: 1,58

LAX: 1,48

Culver City: 1,33

Hawthorne: 1,14

Centro de Los Ángeles: 1,10

Long Beach: 1.03

Porter Ranch: 1.48

Calabasas: 1,34

Northridge: 1,25

La Cañada Flintridge: 1.12

Pasadena: 1,64

Es probable que en la próxima ola de la tormenta haya períodos breves de fuertes lluvias, que sumen entre un cuarto de pulgada y 1 pulgada de lluvia adicional antes de que el sistema se retire.

Total de nieve caída

A continuación, encontrará los totales de nieve caída, en pulgadas hasta el jueves, a las 8 a.m., tras dos días de lluvias:

Mount Pinos (8,500 pies): 2 a 4 pulgadas

Mountain High (7,000 pies): 6 a 8 pulgadas

Pine Mountain Club (6500 pies): 4 pulgadas

Wrightwood (6,000 pies): 2 pulgadas

Mount Wilson (5700 pies): 5 pulgadas

Frazier Park (5,000 pies): 1 pulgada

Actualización sobre la sequía en California

Las tormentas de febrero y marzo, impulsadas por los ríos atmosféricos a medida que avanzaban sobre el Pacífico, han eliminado la sequía en el sur de California y gran parte de California.

En la actualización del Monitor de Sequía de Estados Unidos de esta semana, los condados de Los Ángeles, Ventura y Orange ya no están en la categoría de sequía.

Sin embargo, todavía no es suficiente para aliviar la sequía que afecta al estado.

En todo el estado, solo el 28 por ciento de California permanece en sequía moderada. Pequeñas porciones del estado están en sequía severa.

Al comienzo del año hidrológico a fines de septiembre, casi el 100 por ciento de California estaba en sequía moderada con un 94 por ciento en sequía severa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English