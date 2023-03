Sur de California: levantan restricciones de riego al aire libre para casi 7 millones de residentes

Las restricciones de riego al aire libre vigentes desde el verano pasado para casi 7 millones de habitantes del sur de California se levantaron después de que una serie de poderosas tormentas invernales azotaran el estado.

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, que suministra agua a 19 millones de personas en seis condados, anuló las restricciones que limitaban el riego al aire libre en algunas de esas comunidades.

Las restricciones entraron en vigencia en junio para partes del sur de California que dependen del agua del Proyecto de Agua del Estado, incluidas algunas personas en los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino.

Sin embargo, todavía no es suficiente para aliviar la sequía que afecta al estado.

La junta de la agencia votó el martes para rescindir las restricciones después de una serie de tormentas invernales que eliminaron las condiciones de sequía en una gran parte de California, incluidas partes del condado de Los Ángeles.

En diciembre, el Departamento de Recursos Hídricos del estado anunció que las agencias de agua recibirían el 5% de las asignaciones que solicitaron del estado. Las tormentas invernales posteriores repusieron los suministros y esa cifra se elevó al 35 por ciento el mes pasado.

El MWD dijo que el suministro de agua del estado sigue siendo limitado e instó a los residentes a conservar.

California fue uno de los siete estados a los que los funcionarios federales ordenaron desarrollar planes para reducir la dependencia del agua del río Colorado a partir del próximo año.

“Si bien apreciamos las mejores condiciones de suministro de agua, quiero advertirles a todos que nuestros desafíos no han terminado”, dijo el gerente general de MWD, Adel Hagekhalil, en un comunicado.

“Pedimos a todos que sigan siendo diligentes en el ahorro de agua, independientemente del clima. También seguimos enfrentando grandes incertidumbres sobre nuestros suministros de agua del río Colorado”.

La mayoría de las personas en Los Ángeles son abastecidas por LADWD, que permitió regar dos veces por semana, en lugar de tres. Según la restricción más indulgente de la ciudad, se permite regar en direcciones de calles con números impares los lunes y viernes, y en direcciones con números pares los jueves y domingos.

Residentes en el Valle Central aseguran que a veces no tienen agua ya que dependen de pozos comunitarios.

Treinta y seis por ciento del estado está en sequía moderada, la menos grave de las cuatro categorías de sequía del informe semanal. Al comienzo del año hidrológico a finales de septiembre, esa cifra era del 99,76 por ciento.

Solo el 8 por ciento de California sufre una sequía severa, una mejora significativa del 93 por ciento al comienzo del año hidrológico.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English