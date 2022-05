Entran en vigor este 1 de junio nuevas restricciones de agua: lo que debes saber

Se les pide a los residentes de California que den un paso adelante y hagan más en lo que respecta a la conservación del agua a medida que el estado se seca.

A partir del miércoles 1 de junio, entrarán en vigencia nuevas restricciones para millones de clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, incluida la limitación del riego al aire libre.

Los efectos de la ordenanza de conservación de agua variarán un poco según el tipo de sistema de rociadores que tenga.

LAS HORAS DE REGAR

Si tiene un sistema de rociadores estándar, cada ciclo está limitado a un máximo de ocho minutos en los días de riego aprobados. Por otro lado, si usa un rociador con boquilla que conserva el agua, está limitado a dos ciclos de 15 minutos por día.

Si está regando sus plantas a mano con una manguera equipada con una boquilla de cierre, puede regar todos los días, siempre que lo haga antes de las 9 a. m. o después de las 4 p. m.

Durante esos 9 a.m. a 4 p.m. horas, no se permite regar. También está prohibido mientras llueve y durante las 48 horas posteriores a la lluvia.

A partir del miércoles, los clientes de LADWP están limitados a regar dos veces por semana, con diferentes días de riego para direcciones pares e impares.

Las direcciones impares pueden regar los lunes y viernes, mientras que las direcciones pares pueden regar los jueves y domingos.

LADWP

PROGRAMAS DE REEMBOLSO

Se están fomentando otras medidas de conservación de agua a través del programa de reembolso de LADWP.

"Tenemos muchos reembolsos que nos gustaría que la gente aproveche", dijo Martha Rodríguez, especialista en conservación de agua. "Uno de nuestros principales reembolsos que tenemos es nuestro programa de eliminación de césped. El 50 % de nuestro uso de agua es al aire libre, y queremos centrarnos en eso y reducir esos números".

El reembolso por remoción de césped para clientes residenciales asciende a $3 por pie cuadrado.

Otros reembolsos residenciales incluyen devolución de dinero para lavadoras y secadoras de alta eficiencia, así como inodoros. LADWP también tiene obsequios disponibles para los clientes, como cabezales de ducha de conservación de agua, aireadores de grifos de baño y cocina.

LAS POSIBLES MULTAS

El uso excesivo de agua, por otro lado, podría costarle una multa.

La segunda vuelta no se permite. Tampoco puede dejar que las fugas de agua queden sin reparar. Los restaurantes no pueden servir agua a los clientes a menos que se solicite, y no se puede lavar las aceras o las entradas de vehículos.

La Unidad de Respuesta para la Conservación estará atenta a las infracciones.

"La primera citación, si quiere llamarla así, es una citación educativa, y no tiene costo", dijo Laurence Springer, especialista en servicios públicos de LADWP. "Pero ahora que pasaremos a la fase tres, a partir del 1 de junio, las citaciones serían de $200 por la segunda infracción, $400 por la tercera y $600 por la cuarta".

También es posible que se le impongan restricciones de flujo si se convierte en un infractor reincidente.

Otras áreas del sur de California están tratando de encontrar formas de conservar el agua frente a una sequía severa.

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California declaró una emergencia por escasez de agua sin precedentes el 26 de abril. La agencia está limitando el riego al aire libre a un día por semana en algunos condados del Sur de California, también a partir del 1 de junio, lo que afecta a unos 6 millones de residentes.