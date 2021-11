Demandan a ICE por detención de un ciudadano estadounidense del condado de Riverside

Dos grupos de derechos civiles demandaron este lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a nombre de un hombre del condado de Riverside que supuestamente fue trasladado ilegalmente a un centro de inmigración de ICE para procedimientos de deportación a pesar de ser ciudadano.

El Caucus Legal para el Avance de la Justicia para los Asiáticos y la Fundación ACLU del Norte de California presentaron la demanda federal en Los Ángeles en nombre de Brian Bukle, de 62 años, de Corona.

La demanda alega que los funcionarios penitenciarios estatales entregaron a Bukle a ICE el 17 de junio de 2020, en un momento en que los centros de detención de inmigrantes estaban en medio de un brote de coronavirus. La demanda no dice por qué Bukle estaba bajo custodia local y un mensaje que buscaba una explicación de uno de sus abogados no fue respondido de inmediato.

Bukle pasó más de cuatro semanas en una instalación de ICE en Bakersfield antes de que la agencia reconociera que era ciudadano estadounidense y su caso de deportación fuera descartado, según la demanda.

Un representante de ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del City News Service.

La denuncia, que busca daños y perjuicios no especificados, alega arresto y encarcelamiento falsos, enjuiciamiento malicioso, infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia.

Los grupos de derechos civiles alegan que el traslado de personas a la detención de ICE viola las Enmiendas Octava y Decimocuarta, y que la coordinación de los funcionarios estatales con ICE de otras maneras, como permitir que un contratista privado de ICE arreste a personas en instalaciones estatales y aceptar detenciones de ICE basadas en bases de datos con errores, viola las leyes estatales y federales.

Bukle fue objeto de una orden de detención de ICE basada en información de las bases de datos electrónicas de la agencia, que están “notoriamente plagadas de errores”, según ACLU del Norte de California.

Los abogados de los grupos de derechos civiles afirman que después de que Bukle fue trasladado al Centro de Detención de Mesa Verde, un juez de inmigración y el personal del centro de detención lo instaron a firmar documentos que autorizaran su deportación, a pesar de que es ciudadano estadounidense y ha establecido un hogar y criado una familia en este país.

Después de 36 días, ICE lo liberó, reconociendo que no debería haber estado detenido por inmigración, según la demanda.

“Cuando me enteré de que (las correcciones estatales) me estaban entregando a ICE, y no a mi familia, me aterroricé'', dijo Bukle en un comunicado emitido por sus abogados.

“Todo mi corazón se sentía vacío. No tenía a nadie a quien clamar excepto a Cristo. Para mí era importante presentar este reclamo porque quiero justicia por el dolor que pasé y porque quiero que los funcionarios estatales dejen de hacerle esto a otras personas. Quiero que detengan esta pesadilla de incertidumbre y miedo''.