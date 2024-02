El hombre más alto del mundo se reúne con la mujer más pequeña del mundo en California

Dos personas que sostienen récords muy particulares por su altura, se encontraron este lunes en Irvine, California, informó el Guinness Récord.

Se trata de Sultan Kösen, de 41 años, y Jyoti Amge, de 30 años, quienes según el libro de los Récord Guinness son el hombre más alto y la mujer más baja del mundo de quienes se tiene registro.

Kösen, de Turquía, mide 251 c.m. (8 pies y 3 pulgadas), y Jyoti Amge, de India, mide 62.8 cm (2 pies 0.7 pulgadas).

En una de las fotos captadas este 19 de febrero en California, Jyoti está parada al lado del zapato de Sultan, el cual es prácticamente de la misma altura de la mujer.

La última vez que los dos icónicos personajes se encontraron fue hace seis años en Egipto. Ambos tienen una diferencia de 188.2 cm (más de 6 pies) de altura.

La altura de Sultan es causada por una condición llamada “pituitary gigantism, which results in oversized hands, exceptionally thick bones, and painful joints”, según el Guinness Record. Además, Sultan tiene el récord de las manos más grandes de un hombre viviente, las cuales miden 28.5 cm (11.22 in).

Mientras que la baja estatura de Jyoti se debe a una “form of dwarfism called achondroplasia, and will never grow beyond a certain height”, según la publicación oficial del Guinness Récord.