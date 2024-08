Bomberos encuentran un cuerpo tras incendio de apartamento en Studio City

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles investiga el hallazgo de una persona muerta tras un incendio en Studio City.

El incendio se informó el lunes, aproximadamente a las 9:40 p.m., en la cuadra 4200 de la avenida Colfax. Allí, unos 36 bomberos apagaron el fuego en menos de 20 minutos.

Tras realizar una búsqueda en la unidad tras el incendio, los bomberos encontraron un cuerpo en la estructura. No está claro si esa persona murió en el incendio o antes.

No se revelaron detalles sobre la persona fallecida.

Según el protocolo, los investigadores de incendios provocados del LAFD están investigando el incendio porque se encontró un cuerpo. No está claro qué inició el incendio.

