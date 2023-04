Familia adopta a “perro unicornio” antes de ser sacrificado por un golpe en la cabeza

Después de pasar los dos primeros años de su vida en condiciones horribles, la pit bull Strawberry fue adoptada por una familia amorosa que está feliz de acurrucarse y jugar con el cachorro.

Strawberry, una pitbull de 2 años con el apodo de "perro unicornio", finalmente encontró un hogar lleno de amor en el sur de Pasadena después de mudarse de un refugio a otro y casi ser sacrificado, en parte debido a un golpe en la cabeza.

La perra parecía haber soportado tiempos difíciles cuando fue rescatada por la Fundación La Belle en Los Ángeles.

View this post on Instagram

“Esta perra joven ha pasado por un mal rato y ha vuelto”, dijo la organización de rescate en una publicación en las redes sociales. “Tiene horribles rasguños en su cara hinchada y ojos saltones, sin mencionar dos bultos gigantes en su dulce cabeza”.

Anteriormente, Shelters había pensado que el bulto en la cabeza era un tumor y quería sacrificarla. Pero las pruebas mostraron que se trataba de tejido cicatricial de una lesión anterior y que no ponía en peligro su vida.

Cuando Strawberry estuvo completamente curada y lista para ser adoptada, la familia Kuhlman en South Pasadena la vio en línea y “no pudo resistirse”.

“Algo me habló de ella”, dijo Kristen Kuhlman, la matriarca de la familia. “Ella no pudo encontrar un hogar durante bastante tiempo. Esperamos y lo pensamos. Y seguimos viéndola en el sitio web”.

La familia, que se estaba recuperando de la tristeza de perder a un perro de 15 años, decidió traer a Strawberry a casa y colmarla de amor y cariño.

“Ella es buena para acurrucarse”, dijo Claire Kuhlman, la hija gemela de Kristen, mientras se reía. “Ella se acostará encima de ti. Ella es pesada y grande.

El lomito fue rescatado hace 13 años de un basurero en condiciones deplorables. Tras la ayuda de Paty Ruiz, su vida dio un giro: sobrevivió a la crueldad y hoy es muy amado.

Es inimaginable que la gentil y dulce mascota casi fuera sacrificada, dijeron los Kuhlman.

“Nos preguntamos mucho acerca de cómo llegó allí la protuberancia”, dijo Jack Kuhlman, el hijo gemelo de la familia. “Creo que esa es otra razón por la que le tomó tanto tiempo ser adoptada”.

El cachorro vino con el nombre de “Strawberry” y la familia decidió no cambiárselo porque parecía que “encajaba” bien.

El Bulldog Francés ha sido nombrado la nueva raza favorita de perros, según el American Kennel Club.

"Es lindo. Son muchas sílabas, así que a veces la llamamos ‘Strawbs’”, explicó Jeff Kuhlman, el patriarca. “Encontramos una correa que tenía fresas. Todo parecía funcionar”.

Los niños dijeron que lo primero que hacen después de llegar a casa de la escuela es jugar a buscar a Strawberry y acurrucarse con su nuevo perro.

Strawberry, la perra unicornio, también tiene algunos admiradores en el vecindario, ya que la cachorra es bastante reconocible por su singular bulto en la cabeza, según la familia.

“La gente bajaba las ventanillas y decía: ‘Oye, Strawberry’”, explicó Kristen Kuhlman. “Ella es muy querida por muchas personas”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.