SpaceX intentará lanzar cohete Falcon 9 tras cancelación  de despegue el jueves

SpaceX volverá a intentarlo el viernes después de cancelar el lanzamiento planeado de un cohete Falcon 9 el jueves por la mañana desde la costa de California.

En un tuit, SpaceX dijo que el cohete "tuvo un aborto automático justo antes de T-0". En el audio proporcionado por la cobertura en vivo de SpaceX, el reloj de cuenta regresiva se detuvo a las 00:03 y el cohete permaneció en la plataforma de lanzamiento en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg al noroeste de Santa Bárbara.

“Abortar, abortar, abortar”, repitió un ingeniero de la misión justo antes del comando para iniciar la secuencia de encendido del motor.

Los detalles no estaban disponibles de inmediato, pero SpaceX dijo que el cohete estará listo para otro intento de lanzamiento el viernes, a las 7:29 a.m., hora de California.

“El vehículo y la carga útil gozan de buena salud”, tuiteó SpaceX.

La misión Tramo 0 de la Agencia de Desarrollo Espacial colocará satélites en órbita terrestre baja como parte de un sistema global de comunicación militar y alerta de misiles con capacidades de seguimiento.

