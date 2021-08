Sospechoso de tiroteo en cine de Corona podría enfrentar un cargo adicional de asesinato

Se espera que el presunto pistolero en un doble tiroteo en un cine de Corona enfrente dos cargos de asesinato en su lectura de cargos el jueves después de que muriera una segunda víctima.

Anthony Barajas, de 19 años, de Corona, un influencer de TikTok con casi 1 millón de seguidores, murió en el Riverside Community Hospital la madrugada del sábado después de que le quitaron el soporte vital, según la oficina del forense del condado de Riverside.

Barajas y su amiga, Rylee Goodrich de Corona, de 18 años, recibieron disparos en la cabeza el 26 de julio mientras veían una película en el Regal Edwards Theatre en Corona Crossings. Goodrich fue declarada muerta en el lugar.

El hombre de 20 años sospechoso de matar a tiros a la pareja fue acusado de homicidio capital e intento de asesinato el viernes por la muerte de Goodrich. Los cargos contra Joseph Jiménez incluyen una alegación de circunstancia especial de estar al acecho, lo que lo expone a una posible sentencia de muerte si los fiscales optan por perseguirla. También enfrenta acusaciones de armas que mejoran la sentencia y graves lesiones corporales.

En busca de respuestas y de consuelo, la comunidad rindió tributo a la pareja asesinada en una sala de cine en Corona el sábado por la noche. Esto a solo horas que el joven Anthony Barajas también fuera declarado muerto tras ser retirado de las máquinas que lo mantenían con vida.

Los oficiales de policía de Corona dijeron el sábado que estaban trabajando con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside para agregar un cargo adicional de asesinato en primer grado contra Jiménez a la luz de la muerte de Barajas.

Jiménez, residente de Corona, se presentó en el Riverside Hall of Justice el viernes por la tarde, pero no se declaró culpable. El juez de la Corte Superior del condado de Riverside, William Lebov, ordenó que el acusado se mantuviera bajo custodia sin fianza y reprogramó la lectura de cargos para el jueves.

Después de la breve audiencia judicial del viernes, el padre de Goodrich, David, se paró mientras sacaban a Jiménez de la sala del tribunal y gritó repetidamente: “Mírame, mírame”, antes de romper a llorar.

Las autoridades no han revelado información sobre un posible motivo.

Unas 200 personas asistieron a una vigilia el sábado por los adolescentes asesinados en el cine donde ocurrió el tiroteo, una de las pocas reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada para honrar a las víctimas.

Una vigilia con velas para Barajas y su familia se llevó a cabo el viernes en la escuela secundaria Mater Dei de Santa Ana, donde Barajas se graduó en 2019.

"La familia Mater Dei está conmocionada y entristecida por el acto de violencia sin sentido que ha herido de gravedad a un miembro querido de nuestra comunidad, Anthony Barajas", dijo el presidente de Mater Dei, el padre Walter Jenkins, en un comunicado. "Nos unimos a todos los afectados por esta tragedia para orar por consuelo y sanación y nos hemos acercado a la familia de Barajas para brindar apoyo en todas las formas posibles".

Barajas era capitán del equipo de fútbol de la escuela y era considerado un influencer de las redes sociales en TikTok, en donde tiene casi 1 millón de seguidores bajo el sobrenombre de @itsanthonymichael.

Mientras tanto, una vigilia en memoria de Goodrich se llevó a cabo el viernes por la noche en la Iglesia Comunitaria New Beginnings en Norco. Se han creado páginas de GoFundMe para las familias de Barajas y Goodrich. Las páginas habían recaudado más de $150,000 hasta el domingo por la mañana.

Las víctimas fueron dos de los seis poseedores de boletos para las 9:35 p.m. proyección de "The Forever Purge", una película de terror sobre el colapso social y la violencia desenfrenada. Jiménez también tenía una entrada para la película.

Los empleados del teatro descubrieron a las víctimas cuando comenzaron a limpiar el teatro después de que terminó la película.

Los fiscales dijeron que, según la evidencia, el tiroteo parece haber sido un "ataque aleatorio y no provocado".

El portavoz del Departamento de Policía de Corona, Cpl. Tobias Kouroubacalis dijo anteriormente que "no hay información de que el sospechoso y las víctimas tuvieran algún contacto previo antes del tiroteo".

Jiménez fue arrestado alrededor de las 8 p.m. el 27 de julio.

Kouroubacalis no pudo confirmar dónde estaban sentados el sospechoso y las víctimas en relación con el otro y en qué punto de la película ocurrió el tiroteo.

"Todavía estamos tratando de determinar quién estuvo en el teatro antes, durante y después", dijo.

Según Kouroubacalis, ninguna de las cámaras de seguridad del teatro o del centro comercial capturó al sospechoso o al tiroteo.

“Hubo testigos que se acercaron y nos guiaron en dirección al sospechoso y ayudaron a identificarlo”, dijo.

El martes por la noche se entregó una orden de registro en una residencia en la cuadra 19000 de Envoy Avenue, cerca de Diamond Street en El Cerrito, que culminó con el arresto de Jiménez, así como con la incautación de una pistola, según Kouroubacalis.

Los fiscales dijeron que la pistola es del mismo calibre que el arma que se cree que se usó en el tiroteo. La policía y los fiscales dijeron que Jiménez no tiene ninguna afiliación conocida a una pandilla. La información sobre los antecedentes de Jiménez no estaba disponible, pero Kouroubacalis dijo que no tenía conocimiento de condenas anteriores.