Sindicato de actores llega a un acuerdo tentativo con estudios de Hollywood

El sindicato que representa a los actores y los principales estudios de Hollywood anunciaron el miércoles que llegaron a un acuerdo, poniendo fin a una huelga histórica de varios meses que detuvo gran parte de la producción cinematográfica y televisiva.

El Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) y el comité de negociación de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) confirmaron a NBC News que llegaron a un acuerdo tentativo.

Los detalles sobre lo que cubre el acuerdo no fueron revelados de inmediato. Ahora pasa a la junta directiva y a los miembros del sindicato para su ratificación.

Los actores comenzaron su paro laboral el 14 de julio, haciendo huelga durante 118 días mientras el sindicato y los estudios negociaban salarios, limitaciones en el uso de inteligencia artificial y beneficios, entre otros factores.

El acuerdo tentativo se produce días después de que la AMPTP presentara lo que describió como su “última, mejor y definitiva oferta” al sindicato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.