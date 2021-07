Siguen aumentando los casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles informó el domingo otros 1,635 casos de COVID-19 y cuatro muertes adicionales, ya que el condado continúa viendo un resurgimiento de la pandemia que ha visto dispararse las tasas de casos locales y las hospitalizaciones.

Fue el décimo día consecutivo en que se notificaron al menos 1,000 casos nuevos. Las cifras del domingo, que elevaron los totales del condado a 1,267,860 casos y 24,583 muertes desde que comenzó la pandemia, probablemente reflejan retrasos en los informes durante el fin de semana, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El número de personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles debido al virus aumentó de 507 el sábado a 528, mientras que el número de esos pacientes en cuidados intensivos aumentó de 103 a 112, según cifras estatales.

La tasa de positividad de la prueba diaria del domingo fue del 3.8%. El 4 de julio, estaba cerca del 1.5% y el 15 de junio, el día en que se levantaron la mayoría de las restricciones estatales, la positividad de la prueba estuvo cerca del 0.5%. Los funcionarios de salud han atribuido el reciente aumento a la presencia de la variante Delta más infecciosa y al entremezclado de individuos desenmascarados donde se desconoce el estado de vacunación.

Un nuevo mandato de cobertura facial entró en vigencia en el condado de Los Ángeles a las 11:59 p.m. del sábado que requiere que todos usen máscaras en espacios públicos cerrados independientemente de su estado de vacunación.

“Dado el aumento de entremezclados entre las personas desenmascaradas donde se desconoce el estado de vacunación, los millones de personas aún sin vacunar y el aumento de la circulación de la variante Delta altamente transmisible, estamos viendo un rápido aumento en la infección por COVID-19”, dijo la directora de salud pública del condado Barbara Ferrer.

"El nivel de transmisión de COVID-19 que estamos experimentando actualmente está provocando un aumento significativo de enfermedades graves y hospitalizaciones, y requiere que tomemos medidas inmediatas para evitar la erosión de nuestros esfuerzos de recuperación".

“Y aunque las vacunas son, con mucho, la herramienta más poderosa que tenemos, no estamos ni cerca de la inmunidad colectiva. Si bien continuamos con los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación y generar confianza en las vacunas, la medida de salud pública más simple y efectiva para agregar es exigir que todos usen una máscara en todos los lugares públicos y negocios cerrados. Para aquellos de nosotros que ya estamos vacunados, durante los últimos meses se nos ha exigido que sigamos usando máscaras en muchos otros lugares públicos, incluso en todo el transporte público, en todos los entornos de atención médica, escuelas y guarderías. Esto se hizo reconociendo que las vacunas, aunque extraordinariamente efectivas, no son perfectas y que seguimos teniendo la obligación de reducir el riesgo tanto como sea posible”.

No todos en el condado están de acuerdo con el nuevo mandato. El alguacil Alex Villanueva dijo el viernes que sus agentes no harán cumplir activamente el mandato de usar máscaras, insistiendo en que su departamento no cuenta con los fondos suficientes.

También dijo que el requisito de que las personas vacunadas usen máscaras "no está respaldado por la ciencia y contradice las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU".