Pétalo a pétalo: comienza la semana de decoración de carrozas del Desfile de las Rosas

Lo que debes saber Vea la decoración de las carrozas del Desfile de las Rosas en el Rosemont Pavilion en Pasadena.

en Pasadena. Fecha : 28, 29 y 30 de diciembre de 2023

: 28, 29 y 30 de diciembre de 2023 Costo: $20 (de 6 años en adelante; niños de 5 años y menores entran gratis); $15 estacionamiento

Incluso si nunca has arreglado un jarrón de flores, el tipo de bonito ramo de flores que agrega entusiasmo al centro de una mesa de comedor o al alféizar de una ventana, probablemente puedas adivinar que trabajar con pétalos y otros materiales naturales es un asunto delicado.

Tener especial cuidado de que cada hoja suave se coloque en el lugar correcto y que cada tallo delicado se muestre de la mejor manera es parte del antiguo y edificante arte de los arreglos florales.

Sin embargo, ¿cómo puede este llamado cuidadoso traducirse a una escala mucho, mucho mayor?

Puede ser cierto que cubrir una enorme carroza con materiales naturales no es lo mismo que llenar un frasco o una pieza de cerámica con un ramo, pero se podría decir que el increíble acto de decorar un vehículo del Desfile de las Rosas es un primo colosal del arreglo floral.

Si desea presenciar este espectáculo que se realiza una vez al año, en el que voluntarios cubren vehículos grandes con todo tipo de coloridas semillas, vainas, pétalos y otra flora, puede hacerlo: el portal Visite Pasadena tiene todo lo que necesita saber sobre los Lugares de Decoración del Desfile de las Rosas.

Y a medida que 2023 llega a su fin, querrás dirigir tu mirada al Rosemont Pavilion, que tendrá tres días de visualización los días 28, 29 y 30 de diciembre.

Este es un evento con boleto: la entrada cuesta $20, mientras que los niños menores de 5 años entran gratis y el estacionamiento cuesta $15.

El pabellón está ubicado en Brookside Park, no lejos del Museo Infantil Kidspace en Pasadena.

"Antes de su debut en el Desfile de las Rosas, las carrozas reciben sus preparativos finales en Decorating Places", comparte la página de Visite Pasadena.

"Este evento especial ofrece una oportunidad única para ver una vista previa de las próximas entradas al desfile y ver detrás de escena cómo se fabrican las carrozas".

"Profesionales experimentados y voluntarios trabajadores aplican intrincados elementos naturales y florales a las carrozas, mientras miles de invitados públicos recorren las instalaciones decorativas".

Los lugares se llenan, especialmente cuando las torres exteriores comienzan a llegar antes del Rose Parade y el Rose Bowl.

Asegure sus boletos ahora para esta oportunidad anual de ver fabulosos arreglos florales a gran escala.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.