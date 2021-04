Seis personas heridas en accidente de varios vehículos en Commerce

Seis personas resultaron heridas el lunes por la mañana, incluida una en estado crítico, después de un accidente de varios vehículos en la autopista 5 en Commerce.

El accidente se informó a las 2:40 a.m. en la autopista 5 en dirección norte, justo al sur de Slauson Avenue, según la Patrulla de Caminos de California.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los testigos dijeron a la CHP que al menos dos vehículos chocaron contra un sedán que estaba detenido en el carril rápido.

Los paramédicos llevaron a dos personas a hospitales para recibir tratamiento, destacó la supervisora de despacho del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Melinda Choi. Uno estaba en estado crítico y otro tenía heridas moderadas, dijo. Otras cuatro personas sufrieron heridas leves.

Se emitió una SigAlert a las 2:55 a.m. para los carriles 1, 2, 3 y 4, dejando el carril lento abierto al tráfico, dijo el CHP. Los carriles 3 y 4 se reabrieron a las 4:37 a.m. y los carriles restantes se reabrieron a las 5:09 a.m.