Advierten sobre productos disfrazados que contienen drogas circulando en las escuelas

Expertos dicen que están circulando productos con ingredientes nocivos para salud que pasan desapercibidos porque están disfrazados, precisamente para no ser detectados por los adultos.

Si usted viera a sus hijos con un plumón en la mano, o si trajeran alguna golosina, seguramente no le prestaría atención, pero las autoridades han lanzado la alerta: algunos de estos productos esconden peligros insospechados.

Telemundo 52 Responde habló con Alberto Melena, director de la organización no lucrativa San Fernando Valley Partnership, quien ofreció detalles del preocupante problema.

Azalea Iñiguez: La pregunta que todo padre se debe estar haciendo es de qué productos estamos hablando? ¿Cuál es el peligro?

Alberto Melena: El peligro es por lo que estamos viendo, desde la primaria a la preparatoria y es el acceso y la disponibilidad de cigarrillos electrónicos que contienen THC, que es marihuana. En muchos casos es saborizada y está cayendo en las manos de los pequeños.

Azalea Iñiguez: ¿Cómo se ven [los productos], porque todos tenemos una idea de como se debe ver la marihuana y otras drogas comunes en las calles, pero ya no se ven así, cierto?

Alberto Melena: No, en muchos casos parecen como un USB, yo tengo un iWatch, un reloj como el Apple que es vaporizador. La tecnología llama la atención a los niños, y estimula la curiosidad. Lo prueban y no piensan que es peligroso, porque, ¿cómo puede ser peligroso si es uva, sandia? Hay uno que hasta se llama “unicorn poop”, que es muy popular entre los pequeños.

Azalea Iñiguez: Además, hay plumones, cosas que los niños lleven a la escuela para aprender.

Alberto Melena: Los niños tienen acceso, comparten con sus amigos, especialmente con los comestibles como gummies, chocolates, productos horneados, golosinas que le llaman la atención a los niños. Y eso es lo que nos preocupa, que la inocencia es parte del peligro.

Azalea Iñiguez: ¿En dónde, en que tiendas los pueden ir a adquirir?

Alberto Melena: Lo que hemos encontrado e investigando, las tiendas de tabaco o smoke shops, y en muchos casos están al cruzar la calle de las escuelas. Actualmente, estamos en una investigación para ver los productos que están cayendo en manos de los niños. Hay un canabioide que se llama Delta 8, lo que intoxica, que es la marihuana, es Delta 9. El delta 8 es un canabioide, no está regulado, entonces no es legal, pero no es ilegal, y son igual de peligrosos, especialmente para pequeños.

Azalea Iñiguez: Para terminar, ¿Qué puede hacer un padre de familia si se da cuenta de que se están vendiendo estos productos en su comunidad? ¿Cómo reportarlo?

Alberto Melena: Tenemos que reportarlo a la ciudad de Los Ángeles, y compartir nuestra información para empezar a documentar. Vamos a tomar fotos a estos locales. La solución tiene que ser póliza para disminuir el acceso y la disponibilidad.