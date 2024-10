Se acerca la fecha límite para registrarse para votar en California: esto debes saber

Algunas personas de los 22 millones de votantes registrados de California ya han completado y devuelto sus boletas para las elecciones del 5 de noviembre.

¿Pero qué pasa si usted es uno de los casi 4 millones de californianos que aún no se han registrado? No se preocupe, el registro permanecerá abierto este fin de semana antes de la fecha límite que es este lunes.

A continuación, le indicamos cómo registrarse.

Requisitos para registrarse para votar

Para registrarse para votar en California, debe ser:

Ciudadano de Estados Unidos y residente de California

Tener 18 años o más el día de las elecciones

No estar cumpliendo una condena en prisión estatal o federal por un delito grave

No haber sido declarado mentalmente incompetente para votar por un tribunal

Requisitos para preinscribirse para votar

Para preinscribirse para votar en California, los votantes deben:

Tener 16 o 17 años y

Cumplir con todos los requisitos anteriores

Los solicitantes quedarán automáticamente registrados para votar cuando cumplan 18 años.

Dónde registrarse para votar en California

Los votantes pueden registrarse aquí a través de la aplicación en línea. La aplicación está disponible en inglés, español, chino, hindi, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés y vietnamita.

Los votantes también pueden registrarse con lápiz y papel visitando una oficina electoral, biblioteca, oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados o la oficina de correos de EE. UU. Las solicitudes en papel deben entregarse en una oficina electoral antes del 21 de octubre.

Las personas que estudian en el extranjero pueden registrarse para votar utilizando la Solicitud de Tarjeta Postal Federal o utilizando el sistema de Registro de Votantes en Línea de California.

Registro de votantes el mismo día

Las personas pueden registrarse para votar el mismo día con un registro condicional el cual es para los californianos que no cumplen con la fecha límite para registrarse para votar o actualizar su información de registro de votante para una elección para poder emitir su voto. Los ciudadanos elegibles pueden completar este proceso en una oficina electoral del condado designada, un lugar de votación o centros de votación, que se encuentran aquí.

Los miembros de las fuerzas armadas, los votantes en el extranjero y los votantes con discapacidades deben comunicarse con la oficina electoral de su condado local para obtener información sobre el registro de votantes condicional y las opciones de votación disponibles.

Voto seguro en casa

Los votantes que temen por su seguridad y son elegibles pueden inscribirse en el programa de votantes Seguro en Casa de California. Los solicitantes son elegibles para participar si han experimentado lo siguiente:

Víctima de violencia doméstica, acoso, agresión sexual, trata de personas, secuestro de menores y abuso de ancianos o adultos dependientes.

Proveedor, empleado, paciente o voluntario de atención de salud reproductiva que ha experimentado amenazas de violencia, violencia o acoso debido a su afiliación a un centro de servicios de atención de salud reproductiva.

Empleado/contratista de una entidad pública que ha experimentado amenazas de violencia, violencia o acoso debido a su trabajo para una entidad pública.

Es un miembro del hogar de una categoría mencionada anteriormente.

Teme por su seguridad o por la seguridad de un menor o un adulto incapacitado.

Los participantes interesados ​​deben visitar su agencia de inscripción local después de hacer una cita. Las solicitudes completas se envían a Seguro en Casa para su revisión y aprobación.

La fecha límite para registrarse para votar con Safe at Home es el 21 de octubre. Los votantes que no cumplan con la fecha límite pueden registrarse hasta el día de las elecciones, sin embargo, no serán votantes confidenciales.

¿Ya estoy registrado?

Los votantes pueden consultar aquí si no están seguros de su estado de votación. Los votantes también pueden consultar:

Dónde están registrados para votar

Verificar su preferencia de partido político

Verificar su preferencia de idioma para los materiales electorales

Verificar el estado de su voto por correo o boleta provisional

Elegir cómo quieren recibir sus guías para votantes estatales y del condado antes de cada elección

Encontrar su lugar de votación.

Encontrar información para las próximas elecciones locales y estatales.

Encontrar información de contacto para la oficina electoral de su condado.



Cancelación del registro de votante

Los votantes actualmente registrados para votar en California y que deseen cancelar su registro de votante pueden completar el Formulario de solicitud de cancelación del registro de votante de California y enviarlo a la oficina electoral del condado.

Los formularios de cancelación están disponibles en inglés, español, chino, hindi, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés y vietnamita.