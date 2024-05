Sentencian a libertad condicional a exejecutivo de casinos de Las Vegas en caso de lavado de dinero

LOS ÁNGELES - Un exalto ejecutivo de los principales casinos de Las Vegas fue sentenciado el miércoles a un año de libertad condicional después de admitir que permitió que una casa de apuestas ilegal apostara millones de dólares en el MGM Grand y pagara deudas en efectivo.

Scott Sibella se declaró culpable en enero de violar las normas federales contra el lavado de dinero que exigían que el casino presentara informes de transacciones sospechosas. Su sentencia fue dictada en un tribunal federal por la jueza de distrito estadounidense Dolly Gee, quien también ordenó a Sibella pagar una multa de $9,500, más una tasación especial de $100.

Gee dijo que Sibella "hizo la vista gorda" ante un comportamiento que sabía que era potencialmente ilegal. Pero sobre decidir no enviarlo a prisión, Gee dijo que tomó en consideración que Sibella cooperó plenamente con los investigadores y no tenía antecedentes penales.

Antes de la sentencia, Sibella pidió disculpas a su familia, amigos y antiguos empleadores. Le dijo a la jueza: "Nunca más me verá en su tribunal".

Sibella se exponía a hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000. Sus abogados habían pedido a la jueza que considerara la libertad condicional. Presentaron más de 80 cartas testimoniales de apoyo, incluida una del alguacil del condado de Clark, Kevin McMahill, jefe electo del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés).

El MGM Grand y el cercano Cosmopolitan de Las Vegas resolvieron previamente un caso relacionado derivado de una investigación de lavado de dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los complejos turísticos acordaron pagar un total de $7.45 millones, someterse a una revisión externa e intensificar sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero.

Por otra parte, los reguladores de casinos de Nevada están considerando revocar o suspender la licencia estatal de juego de Sibella y multarlo con hasta $750,000. La Comisión de Juego de Nevada aún no ha considerado una denuncia presentada el 30 de abril por investigadores de la Junta de Control de Juegos del estado.

El corredor de apuestas central en el caso de Sibella, Wayne Nix, es un exjugador de béisbol de ligas menores que vive en Newport Coast, California. Está esperando sentencia después de declararse culpable en abril de 2022 de operar un negocio de juegos de azar ilegal y presentar una declaración de impuestos falsa.

Según su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Sibella permitió a Nix apostar en el MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilícitas generadas por el negocio del juego ilegal sin notificar al departamento de cumplimiento de los casinos.

Sibella dijo a los investigadores federales en enero de 2022 que había "escuchado que Nix estaba en el negocio de las reservas" y "no podía entender cómo tenía todo el dinero con el que jugaba".

"No quería saberlo debido a mi puesto", indicó Sibella a los investigadores. "Me mantengo al margen. Si lo sabemos, no podemos permitirles apostar. No pregunté, supongo que no quería saberlo porque él no estaba haciendo nada para engañar al casino", agregó.

En una declaración escrita proporcionada por sus abogados después de la sentencia del miércoles, Sibella expresó que asume toda la responsabilidad por sus acciones y reiteró que "no obtuvo ningún beneficio, ni personal, ni profesional ni financiero", de su delito.

Sibella fue presidente y director de operaciones del MGM Grand durante ocho años y luego presidente de Resorts World Las Vegas hasta 2023.

Su sentencia se produce mientras el Departamento de Justicia emprende una amplia investigación sobre operaciones ilegales de apuestas deportivas en el sur de California y lavado de dinero a través de los casinos de Las Vegas. El caso más notable involucra a Ippei Mizuhara, exintérprete de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani. Los fiscales federales dicen que Mizuhara transfirió dinero que le robó a la superestrella japonesa en un plan para pagar deudas con casas de apuestas ilegales.

Sibella ocupó altos cargos ejecutivos en los casinos The Mirage y Treasure Island en el Strip de Las Vegas antes de convertirse en presidente del MGM Grand de más de 6,800 habitaciones en 2011. Dejó la compañía en febrero de 2019 y se unió a Resorts World Las Vegas antes que el Genting Group, con sede en Malasia, inaugurara el complejo de 66 pisos valorado en $4,300 millones en junio de 2021.

Sibella fue despedido por Resorts World en septiembre de 2023 después de que la compañía dijera que "violó las políticas de la empresa y los términos de su empleo".