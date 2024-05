Trabajadores de personajes de Disneyland deciden sindicalizarse en votación unánime

Los artistas de Disneyland que ayudan a dar vida a Mickey Mouse, Cenicienta y otros personajes queridos en el resort del sur de California decidieron sindicalizarse luego de una votación de tres días que culminó el sábado.

El sindicato Actors' Equity Association dijo en un comunicado el sábado que los miembros del elenco de los desfiles y los departamentos de personajes de los parques temáticos de Disney cerca de Los Ángeles votaron por un amplio margen para que el sindicato se convirtiera en el agente negociador del grupo de aproximadamente 1.700 trabajadores.

Un sitio web de la asociación que rastrea la votación entre los miembros del elenco indicó la aprobación por un 78,7% (953 votos) a favor y un 21,3% (258 votos) en contra.

"Dicen que Disneylandia es 'el lugar donde los sueños se hacen realidad', y para los miembros del elenco de Disney que han trabajado para organizar un sindicato, su sueño se hizo realidad hoy", dijo la presidenta de la Actors' Equity Association, Kate Shindle, en un comunicado el sábado por la noche.

Shindle llamó a los trabajadores la “primera línea” de la experiencia de los visitantes de Disneyland. La asociación y los miembros del elenco discutirán mejoras en salud y seguridad, salarios, beneficios, condiciones laborales y seguridad laboral antes de reunirse con representantes de Walt Disney Company para negociar las prioridades del personal en un contrato, dijo.

El sindicato ya representa a artistas teatrales en los parques de Disney en Florida.

Salvo que se presenten impugnaciones electorales, el director regional de la Junta Nacional de Relaciones Laborales certificará los resultados dentro de una semana, dijo la asociación.

La NLRB no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de confirmación o información adicional sobre la votación.

La elección tuvo lugar el miércoles, jueves y sábado en Anaheim, California, después de que los trabajadores a principios de este año presentaran tarjetas para formar la unidad llamada “Magic United”.

Los trabajadores de desfiles y personajes que promovieron la sindicalización dijeron que les encanta ayudar a crear una experiencia mágica en Disneyland, pero se preocuparon cuando se les pidió que volvieran a abrazar a los visitantes después de regresar al trabajo durante la pandemia de coronavirus. Dijeron que también sufren lesiones debido a disfraces complejos y horarios erráticos.

La mayoría de los más de 35.000 trabajadores del Disneyland Resort, incluidos equipos de limpieza, especialistas en pirotecnia y personal de seguridad, ya están afiliados a sindicatos. El complejo incluye Disneyland, que es el parque temático más antiguo de Walt Disney Co., así como Disney California Adventure y el distrito comercial y de entretenimiento Downtown Disney en Anaheim.

En los últimos años, Disney ha enfrentado acusaciones de no pagar un salario digno a sus trabajadores del sur de California, quienes enfrentan costos de vivienda exorbitantes y a menudo viajan largas distancias o se apiñan en casas pequeñas. Los artistas de desfiles y los actores de personajes ganan un salario base de 24,15 dólares la hora, frente a los 20 dólares anteriores a enero, con primas por diferentes roles.

La afiliación sindical ha estado disminuyendo durante décadas en los Estados Unidos, pero las organizaciones han visto un creciente apoyo público en los últimos años durante negociaciones de contratos de alto perfil que involucran a estudios de Hollywood y hoteles de Las Vegas. La NLRB, que protege el derecho de los trabajadores a organizarse, informó más de 2.500 solicitudes de representación sindical durante el año fiscal 2023, que fue la cifra más alta en ocho años.

El esfuerzo por organizar a los artistas de personajes y desfiles en California se produjo más de 40 años después de que los que interpretan a Mickey, Goofy y el Pato Donald en Florida fueran organizados por la Hermandad Internacional de Teamsters, un sindicato tradicionalmente conocido por representar a los trabajadores del transporte.

En ese momento, los artistas de Florida se quejaron de disfraces sucios y abusos por parte de los invitados, incluidos niños que pateaban las espinillas de villanos de Disney como el Capitán Garfio.