Volcadura de un vehículo causa el cierre de parte de la autopista 14 en Santa Clarita

Las autoridades cerraron parte de la autopista 14 al norte de Los Ángeles el jueves por la mañana tras la volcadura de un vehículo.

La autopista en dirección sur se cerró en Santa Clarita en Placerita Canyon Road. Los detalles sobre las lesiones y cuándo se reabrirán las carreteras no estaban disponibles de inmediato.

Al menos una ambulancia estaba en el lugar.

El tráfico estaba congestionado en el área. Se pidió a los conductores que evitaran el lugar.

Un accidente anterior cerró la autopista 14 en dirección norte en Lancaster.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.