Policía de Santa Ana busca a sospechoso de agredir sexualmente a niña de 11 años

La policía de Santa Ana pide la ayuda del público para localizar a un hombre sospechoso de agredir sexualmente a una niña a finales del mes pasado.

Nicolás González, de 39 años, es sospechoso de agredir sexualmente a una niña de 11 años en la cuadra 500 de N. Mortimer Street. Según las autoridades, el crimen denunciado tuvo lugar el 28 de noviembre y el sospechoso huyó de su casa tras ser confrontado por los familiares de la niña.

Las autoridades dijeron que la niña “ha sido victimizada varias veces antes”, pero informaron la última agresión a las autoridades. La policía no cree que haya más víctimas.

González es descrito como de 5 pies y 3 pulgadas de alto, pesa 160 libras y tiene cabello negro y ojos marrones. Existe una orden de arresto contra lo que la policía describió como varios cargos de agresión sexual infantil.

Cualquier persona que sepa dónde se encuentra el sospechoso debe comunicarse con el detective Ávila de Santa Ana al 714-245-8379.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.