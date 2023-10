Investigan robo a dos farmacias en el Valle de San Fernando

Dos farmacias en el Valle de San Fernando fueron objeto de robos la madrugada del lunes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recibió una llamada, aproximadamente a las 3:10 a.m., desde el Miracle Pharmacy ubicada en 7418 del Bulevar Foothill en Tujunga.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La policía cree que el grupo de malhechores es el mismo que ha estado cometiendo robos en el Valle de San Fernando y otras ciudades cercanas.

Una farmacia en el área de Valley Glen es el blanco más reciente de lo que parece ser una serie de robos similares que se dieron este mes.

Rompen las puertas de seguridad, si las tienen, y destrozan la puerta de entrada. Entran al negocio y toman la caja registradora y los productos farmacéuticos, dijo LAPD.

No quedó claro de inmediato qué se llevaron.

La llamada de un segundo robo llegó aproximadamente a las 3:20 a. m., en el 6253 del Bulevar Foothill.

La policía cree que hay cuatro personas involucradas en los robos, que vestían ropa oscura, máscaras y conducían una camioneta negra.

“Normalmente cometen estos crímenes hasta las 5 a.m. y se dirigen hacia el este”, dijo el LAPD.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.