Robo de identidad: esto es lo que debes hacer si eres víctima de este crimen

El robo de identidad es una pesadilla que nadie quiere tener que enfrentar, y como le pasó a una televidente, puede afectar todos los aspectos de su vida.

Cuando alguien roba su identidad, puede comprar carros, abrir cuentas, y hasta alquilar vivienda usando su información personal. Las deudas van a llegar a su casa, bajo su nombre, y su crédito se verá afectado, esto es lo que debe saber.

Ramona Modesto ha vivido en el mismo apartamento durante 20 años y dice que tenía un buen historial de crédito, pero en el 2020 se le perdió su licencia de conducir, y al año siguiente recibió una carta de un casero que no conocía.

“Decía que me estaban notificando que tenía una cuenta de 2000 y pico de dólares por la renta de un apartamento”, dijo Modesto, una víctima de robo de identidad.

Pudo comprobar que no fue ella, pero luego recibió otras cartas, de compañías de recolección de deudas, reclamando más de 30 mil dólares por el alquiler no pagado de apartamentos en distintas partes.

“No me creyeron. No me creyeron. Yo le dije que no le iba a pagar porque yo no había hecho nada”, dijo Mendoza.

Y le siguen llegando las cartas. Mendoza se siente impotente.

“Mucho estrés. Inclusive tengo problemas del estómago. No duermo mucho, duermo poquito y despierto en realidad, no pienso que a mi edad yo toda la vida tuve buen crédito. Excelente crédito”, dijo.

El reporte más reciente del centro de recursos para el robo de identidad se enfocó en el impacto emocional y psicológico de este crimen.

“Todos somos vulnerables al robo de identidad. Mucha gente siente vergüenza, tienen ataques de pánico y las consecuencias

Pueden ser aún más graves” dijo Eva Velásquez, presidente de ITRC.

El informe reveló que un 16 porciento de las víctimas de robo de identidad en el 2022 reportaron haber pensado en el suicidio.

Según la Comisión Federal de Comercio, en el 2022 hubo más de un millón ciento 7 mil (1,107,209) reportes de robo de identidad en la nación. La FTC ofrece esta herramienta en línea robodeidentidad.gov con una guía paso a paso sobre como recuperarse del robo de identidad.

“No se sientan que tienen que enfrentar esto solos”, dijo Velásquez.

El primer paso es obtener su historial de crédito gratuito en Annual Credit Report.com, después, disputar las deudas fraudulentas y también congelar su crédito con las tres compañías de crédito Equifax, Experian y Transunion. Así, nadie más podrá obtener crédito o alquilar un apartamento con su nombre.

Puede ser un proceso complicado, pero si le robaron su identidad, debe tomar acción de inmediato. Deberá presentar un reporte a la policía, y tomar notas de cualquier conversación que tenga con agencias financieras, y siempre pídales una confirmación de lo que le digan, por escrito.