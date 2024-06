Ricky Martin encabezará festival LA Pride in the Park

Los Ángeles comenzará el sábado la celebración del Mes del Orgullo durante un fin de semana con una fiesta en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles que incluirá una serie de actuaciones musicales, coronadas por el artista principal Ricky Martin.

LA Pride in the Park, patrocinado por la organización sin fines de lucro Christopher Street West Association, comenzará a la 1 p.m. El sábado en el parque en 1245 N. Spring St. El evento cubrirá más de 20 acres y presentará una variedad de actividades, puestos de expositores, vendedores, juegos, comida y bebida.

El tema de la temporada del Orgullo de Los Ángeles de este año es "Poder en el Orgullo", que celebra "la capacidad de la comunidad LGBTQ+ de vivir auténticamente a través de la fuerza y ​​la resiliencia".

Lo más destacado del evento será el entretenimiento del concierto, que incluirá apariciones de JoJo Siwa, RaiNao, Tokischa y MUNA, junto con miembros del elenco de "We're Here" de HBO, incluidos Sasha Velour, Latrice Royale y Jaida Essence Hall y Priyanka.

Pero lo más destacado será la actuación principal de Ricky “La Vida Loca” Martin, quien será el primer artista latino abiertamente gay en actuar en el centro del escenario de LA Pride. Los organizadores dijeron que también marcará la primera actuación de Martin como cabeza de cartel en cualquier evento del Orgullo.

"Estoy encantado de encabezar LA Pride in the Park porque es una oportunidad increíble para celebrar el amor, la diversidad y la igualdad", dijo Martin en un comunicado cuando fue anunciado como cabeza de cartel. “LA Pride es un testimonio del poder de la comunidad, el poder de la visibilidad y el poder de defender nuestros derechos. Ser parte de esta vibrante comunidad me llena de orgullo y propósito”.

Gerald Garth, presidente de la junta directiva de Christopher Street West, dijo que Martin “ha sido durante mucho tiempo una inspiración para millones de personas en todo el mundo”.

“Su participación en LA Pride in the Park va más allá del mero entretenimiento. Simboliza una poderosa afirmación de la identidad latina queer y una celebración de la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+”, dijo Garth en un comunicado. "No podemos esperar a ser 'Livin' La Vida Loca' mientras estamos radiantes de Orgullo".

Pride in the Park también incluirá un “espacio sobrio” dedicado dentro del lugar, con juegos y actividades, así como una Ciudad Erótica con exhibiciones y apariciones “que atraigan a la comunidad perversa”.

Las celebraciones del Orgullo de Los Ángeles continuarán el domingo con el Desfile del Orgullo de Los Ángeles por las calles de Hollywood, seguido de una feria callejera que durará un día.