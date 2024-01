Revelan imágenes del futuro Parkside Market en el Downtown Disney en Anaheim

Lo que debes de saber Disney Resort reveló un par de nuevas representaciones de Parkside Market que ofrecerá cuatro nuevos restaurantes en el Downtown Disney.

Anuncian adición del restaurante Tiendita que ofrecerá comida callejera mexicana.

Earl of Sandwich se mudará a una ubicación de dos pisos en Downtown Disney, con un pub en el piso de arriba, para dar paso a un futuro Porto's Bakery & Cafe.

El viaje a los parques Disney en Anaheim se pondrá más colorido tras la transformación que está por llevar elDowntown Disney.

Esta semana, Disneyland Resort reveló las últimas actualizaciones sobre el nuevo look del Downtown Disney, que promete darle a sus visitantes nuevas experiencias y más opciones gastronómicas.

La zona donde se encuentran decenas de negocios afuera de los parques Disneyland y California es el lugar donde las personas llegan a disfrutar de la comida y entretenimiento que se ofrecen.

Uno de los nuevos lugares se trata de Parkside Market, que contará con cuatro conceptos culinarios que incluyen:

Seoul Sister es un restaurante que servirá comida coreana;

Sip & Sonder contará con bebidas frescas, heladas y bocados caribeños;

GG’s Chicken Shop que servirá sandwiches de pollo, ensaladas, entre otras cosas;

Y el segundo piso será un bar para disfrutar de la vista con cócteles con o sin alcohol y aperitivos.

Un nuevo negocio de servicio rápido se unirá a Paseo y Céntrico, cerca del centro del distrito, que está programado para abrir esta primavera. Tiendita ofrecerá comida callejera mexicana del chef Carlos Gaytán, galardonado con una estrella Michelin.

Un lugar conocido en Downtown Disney es el restaurante Earl of Sandwich que tendrá una nueva ubicación y será de dos pisos. El segundo piso contará con un pub , que dará paso para el futuro negocio de Portos Bakery and Café. Mientras tanto, Disney señaló que “se abrirá una ventana emergente temporal de Earl of Sandwich cerca de Star Wars Trading Post”.

Downtown Disney es un lugar para que personas de todas las edades disfruten, así que además de ofrecer restaurantes y tiendas, también cuenta con el escenario Downtown Disney Live donde familias pueden ver actuaciones especiales durante todo el año.