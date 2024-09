Emiten advertencia de evacuación para residentes de Rancho Palos Verdes por corte de energía

LOS ÁNGELES - Los residentes de la comunidad portuguesa de Rancho Palos Verdes en Bend permanecen bajo una advertencia de evacuación después de que se les cortó la electricidad este domingo debido al movimiento de tierra que se ha estado moviendo a una velocidad acelerada.

Los líderes de la ciudad y el condado se reunieron este domingo para discutir los próximos pasos en medio del cierre de Southern California Edison, que afectará a 140 hogares en el área. La medida se produce un mes después de que SoCalGas cesara su servicio a la comunidad debido al movimiento de tierras.

La advertencia de evacuación se produce mientras la ciudad se prepara para el corte de energía, que generó preocupación sobre un posible derrame de alcantarillado. Ara Mihranian, administrador municipal de Rancho Palos Verdes, dijo que los generadores de respaldo proporcionados por la ciudad y el condado aliviaron esas preocupaciones y evitaron a los residentes una evacuación inmediata.

"No existe un manual para una emergencia como ésta", dijo la supervisora ​​del condado, Janice Hahn, que representa el área. "No escatimamos en gastos. Esto es más grande que Rancho Palos Verdes. Este movimiento de tierras es tan gigantesco y tan dañino que una ciudad o un propietario no debería tener que soportar la carga solo”.

Según Anthony Marrone, jefe de bomberos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, el movimiento de tierras ha ido cambiando desde 1956. Sin embargo, en los últimos años se ha estado moviendo a un ritmo peligrosamente acelerado: ahora se mueve 88 veces más rápido que en octubre. 2022.

“Reconozco cuán difícil y abrumador ha sido este devastador y continuo movimiento de tierras para los residentes de la comunidad de Rancho Palos Verdes durante el año pasado”, dijo el jefe Marrone. "Nuestro objetivo principal en el departamento de bomberos es garantizar la seguridad continua de todos los residentes".

Para ayudar a mitigar la emergencia, Hahn anunció que el condado utilizará $5 millones adicionales para responder al desastre. También pidió al gobernador Gavin Newsom que visite la ciudad y vea por sí mismo el empeoramiento de la tierra para asignar apoyo del estado.

"Sí, este deslizamiento de tierra se ha estado produciendo durante décadas, pero la aceleración que está ocurriendo actualmente va más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado y exige más respuesta del gobierno federal", dijo.

En preparación para que la advertencia de evacuación se convierta en orden, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, instó a los residentes afectados a prepararse para tales asuntos. Para aliviar las preocupaciones que los residentes puedan tener sobre posibles ladrones, Luna dijo que su departamento aumentó las patrullas en el área.

“Como los residentes pueden irse como resultado de esta advertencia y/o una orden pendiente, tengan la seguridad de que nuestro departamento hará todo lo posible para garantizar que estas propiedades sean seguras”, dijo. “Hemos tenido problemas en el pasado. No solo agregaremos recursos adicionales a esta área, sino que esta mañana autoricé el uso de drones para esta área”.

En un mensaje directo a cualquiera que esté considerando robar las viviendas impactadas en caso de evacuaciones obligatorias, Luna dijo lo siguiente:

"(Los agentes) están listos para arrestarlo", dijo el sheriff. “Vas a ir a la cárcel si vienes aquí a robar algo. No lo pienses, ni siquiera vayas allí”.

Según Hahn, el Centro Comunitario Olímpico Ladera está funcionando como un centro de asistencia de emergencia para los residentes afectados. Está ubicado en 32201 Forrestal Dr.

Los residentes de Rancho Palos Verdes pueden consultar el sitio web de la ciudad para ver si se encuentran en áreas afectadas por el corte de energía. Los miembros de la comunidad pueden hacer clic aquí para ver si se encuentran en un área de evacuación.