Residentes de casa móviles en Carson luchan para no ser desalojados

Los residentes de un complejo de casas móviles en Carson solicitaron este martes a un juez de la corte superior de Los Ángeles frenar el desalojo de decenas de inquilinos de la tercera edad. El fallo permitirá que el dueño del terreno y los desplazados se sienten a negociar para poderlos reubicar.

Unidos en una misma voz, decenas de residentes de la tercera edad del complejo de casas móviles “Imperial Avalon Mobile Estates” en Carson, llegaron hasta la Corte de Los Ángeles para intentar frenar el desalojo inminente que enfrentan desde hace tres años.

“Temporalmente van a poder estar allí porque les habían dado hasta el primero de noviembre que es mañana”, dijo Helen Medina, familiar de residente del complejo de casas móviles.

El dueño del terreno, donde están las casas móviles que fueron instaladas hace décadas y que según los propietarios no se pueden reubicar más físicamente por no estar en buen estado, quiere dar paso a la nueva construcción de hogares.

Este martes, el abogado que representa a los residentes, en su mayoría personas de la tercera edad, pidió a un juez que frene su desalojo.

“La corte nos dio algo más de tiempo, tres semanas para que nos reunamos con el dueño y encontremos una solución”, señaló el abogado de los residentes.

“El juez dijo que tenemos que volver a trabajar con la gente que ayuda a buscar los apartamentos o donde movernos”, dijo Carla Zanotti, residente del complejo residencial.

Un cuarto de los inquilinos, entre ellos Martha Mejía y su esposo que llevan más de una década viviendo en el complejo residencial, alegan que el dinero que les ofrecen para irse no es suficiente para reubicarse.

“No tenemos adonde ir porque la renta es muy alta, cara para nosotros”, dijo Martha quien no quiere desalojar.

El dueño del terreno asegura que 170 residentes han aceptado el paquete de reubicación, pero el resto presuntamente se rehúsa a reunirse con su personal, o han rechazado las ofertas que les hacen.

“La gente gana $1,400 de seguro social, el apartamento sale en dos mil y tienen que calificar por seis mil dólares”, dijo Carla.

En un comunicado el abogado del dueño del terreno nos dijo “hemos tratado de asistir por más de tres años a los residentes que permanecen en el complejo y hoy (lunes) un juez les ordenó que se reúnan con nuestros especialistas de reubicación. Estamos listos y dispuestos a encontrarles un nuevo hogar”.

“He estado en depresión, no calificó para que me renten en un lugar”, dijo Elena Medina, quien también enfrenta un desalojo, “el dinero que me están dando, no me alcanza para comprar en ningún lugar”.

En declaración el dueño del parque de casas móviles nos dijo que pretende construir en el terreno viviendas para miles de personas, algunas de la tercera edad con ingresos de renta fija.