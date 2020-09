Reportan primera muerte del año por virus del Nilo Occidental en el condado de Orange

SANTA ANA - Un hombre de Garden Grove sucumbió al virus del Nilo Occidental, la primera muerte relacionada con el virus en lo que va de año en el condado de Orange, informó el miércoles la Agencia de Salud.

La agencia describió a la víctima como “persona mayor de edad”, pero no dio a conocer su edad o cuando murió a causa de las “complicaciones de la infección” por el VNO.

El condado ha tenido cinco infecciones sintomáticas por VNO reportadas este año, según la agencia, que dijo que dos tenían “enfermedad neuroinvasiva por VNO y tres tenían fiebre”, y cuatro requirieron hospitalización.

“Debido a que aproximadamente el 80% de las personas infectadas con el VNO no presentan síntomas, y la mayoría de los casos de fiebre del Nilo Occidental no buscan atención médica y no son examinados, los recuentos de casos notificados subestiman en gran medida el número de personas en el condado de Orange”, según la Agencia de Salud.

Los síntomas comunes del VNO incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y

cansancio. Los síntomas de la enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental incluyen dolores de cabeza intensos, rigidez de cuello, confusión, debilidad muscular y pérdida de visión.

Cualquier persona de 50 años o más y aquellos con problemas médicos subyacentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones por la infección por el VNO.

Las precauciones recomendadas contra el VNO incluyen:

• Vaciar toda el agua estancada en su propiedad para reducir las áreas en las que los mosquitos pueden reproducirse, incluidas macetas y tazónes para mascotas

• Asegurarse de que los mosquiteros de las puertas y ventanas estén en buenas condiciones

• Usar repelente de insectos que contenga DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón o productos que contengan IR3535, siempre siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

• Limitar la actividad al aire libre al amanecer y al anochecer, cuando los mosquitos están más activos

• Usar camisas de manga larga y pantalones largos cuando está al aire libre

Para más información sobre el control de mosquitos entre al sitio web del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Orange en www.ocvector.org.