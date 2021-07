Reportan más de 2,500 nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles

Culpando a la variante altamente infecciosa Delta del virus y el aumento de personas que se relacionan en público, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles el miércoles más de 2,500 nuevas infecciones por COVID-19 en la actualidad, el mayor número diario desde mediados de febrero.

Las 2,551 infecciones reportadas el miércoles marcaron el decimotercero día consecutiva que el número ha superado los 1,000, y trajo el número acumulativo de casos de toda la pandemia a 1,273,390.

El número de personas hospitalizadas por el virus siguió aumentando, saltando de 585 el martes a 645 el miércoles, según las cifras del estado. El número de personas en cuidados intensivos aumentó a 140, de 134 el martes.

Hace un mes, el 21 de junio, el condado informó que solo 213 personas estaban hospitalizadas debido a COVID-19.

También sigue aumentando la tasa diaria promedio de personas dando positivo por el virus. El miércoles, el promedio fue de 5.2%, por encima de 4.8% el martes. La tasa de hace un mes era del 0.7%.

“Debido a la variante Delta más infecciosa y la mezcla de individuos que no utilizan mascarillas donde se desconoce el estado de vacunación, desafortunadamente, estamos viendo un aumento en los casos en el condado de Los Ángeles que se parece un poco al último verano”, dijo Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública del condado a través de un comunicado.

“Una diferencia importante de este verano es que con millones de personas vacunados, tenemos la esperanza de evitar los aumentos de muertes que experimentamos el año pasado. Al agregar el requisito de mascarillas para todos en el interior, el riesgo de la transmisión del virus se reducirá y con el aumento del número de personas que se están vacunando, deberíamos de disminuir la propagación del virus”, dijo.

“El enmascaramiento sensible en interiores agrega una capa de protección a las poderosas vacunas. Es importante que trabajemos juntos para conducir la transmisión de modo que habrá menos transmisión comunitaria cuando las escuelas reabren”, agregó Ferrer.

El condado implementó un requisito renovado del uso de la mascarilla uso el sábado, lo que requiere cubrirse la cara en todos los entornos públicos interiores, independientemente de estado de vacunación.

Aunque los funcionarios de salud han seguido haciendo hincapié en la eficacia de vacunas contra el COVID-19 y la variante Delta, el mandato de uso de la mascarilla se considera una forma de garantizar que los residentes no vacunados cumplan con la regla.

El requisito previo de que solo las personas no vacunadas usen máscaras en el interior fue impuesta únicamente por el sistema de honor.

La variante Delta, detectada por primera vez en la India y acusada de desenfrenar infecciones en ese país, se está propagando rápidamente en Estados Unidos.

El gobernadora Gavin Newsom dijo el miércoles que la variante ahora representa más del 60% de todas las muestras de COVID-19 que se someten a una secuenciación variante en el estado.

Los funcionarios de salud del condado han señalado la variante como la principal causa del aumento del número de casos, diciendo que puede propagarse rápidamente entre los residentes no vacunados.

Hasta la semana pasada, todavía había casi 4 millones de residentes en el condado que no estaban vacunados, incluidos alrededor de 1.3 millones de niños que están inelegible para las vacunas.

Los residentes negros y latinos tienen las tasas de vacunación más bajas entre los grupos étnicos del condado. La tasa es aún menor entre los jóvenes negros y residentes latinos. De los 2,551 casos nuevos notificados el miércoles, el 83% estaban entre personas menores de 50 años, según el Departamento de Salud Pública.

Hasta ahora, la única estadística importante de COVID-19 que no ha aumentado drásticamente durante el último mes es el número de muertes. El condado informó solo siete nuevas muertes el miércoles, elevando el número total de muertos a 24,594.

A lo largo de la pandemia, el número de muertes ha aumentado tradicionalmente en las semanas posteriores a un aumento en las hospitalizaciones.

Las cifras más recientes del condado muestran que el 69% de los residentes mayores de 16 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 61% está completamente vacunado.

Con la esperanza de alentar a más personas a vacunarse, el condado continúa ofreciendo incentivos. Hasta el jueves, cualquier persona que se vacune en sitios operados por el condado, la ciudad de Los Ángeles o St. John's Well Child y Family Center tendrán la oportunidad de ganar paquetes de boletos de uno de los siete conciertos, boletos para ver la los Harlem Globetrotters, Disney on Ice y el Gold Over America Tour con Simone Biles en el Staples Center.