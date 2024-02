“Nos inquieta cómo vecindario”: ladrones mantienen en alerta a residentes de Redlands

Los residentes de Redlands están en alerta máxima tras una serie de robos que tuvieron como objetivo al menos media docena de casas en el último mes.

Una cámara de seguridad en una casa de Redlands capturó el momento en que los ladrones entraron al patio trasero y rompieron una ventana para entrar.

Carl Baker, de la policía de Redlands, dice que los delincuentes saquean casas principalmente en busca de joyas, bolsos de alta gama, productos electrónicos y dinero en efectivo.

Con un bate de béisbol en mano y dispuesto a todo, una de las víctimas de robo sale en plena madrugada al escuchar la alarma de su auto cuando delincuentes rompen sus ventanas para robarlo en Sun Valley.

“Hay muchos informes en los condados de Los Ángeles y San Diego similares a este y otros estados del país”, dijo Baker.

Los ladrones vigilan los vecindarios, estudian las rutinas diarias de los propietarios y encuentran el momento perfecto para atacar cuando no hay nadie en casa. Según los investigadores, los ladrones suelen vestirse como trabajadores de la construcción para disipar cualquier sospecha.

Basándose en patrones, las autoridades creen que los sospechosos son parte de una red criminal más grande conocida como South American Theft Group.

El propietario de Redlands, Roy Winson, dice que comprende la paranoia de su vecino después de que robaron su casa hace unos años.

“Rompieron la puerta trasera y se llevaron pasaportes, relojes, computadoras y revisaron todas las habitaciones”, dijo Winson.

Los propietarios ahora están atentos a cualquier actividad sospechosa, tomando precauciones adicionales como revisar todas las cerraduras y asegurarse de que las cámaras de seguridad estén funcionando.

“[Es] muy inquietante. Nos inquieta cómo vecindario, y hemos estado aquí durante años y años”, dijo Jane Sexton. “La delincuencia está aumentando en todas partes. Redlands no está a salvo de ella y sólo hay que estar alerta”.

