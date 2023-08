Advierten a residentes de Redlands sobre presencia de un puma en vecindarios y parques

La policía de la ciudad de Redlands advierte a los residentes sobre la presencia de un puma que ha sido visto varias veces en vecindarios y parques.

En un período de 24 horas, el puma fue visto dos veces en un vecindario. Los residentes que lo han encontrado dicen que no fue agresivo pero fue impactante porque ha sido visto por toda la ciudad.

Dayna Springfield grabó un video del puma con un teléfono celular el domingo, alrededor de las 9:45 de la mañana. En el video se puede ver un puma grande en el árbol justo afuera de su casa en Redlands.

“Estaba allí arriba pasando el rato... un poco aterrador, por supuesto”, dijo Springfield, riendo.

Ella dijo que momentos después, el ruido de la construcción asustó al gran felino. Pero no antes de que un oficial de policía de Redlands le tomara una foto y se la diera.

“No somos un pueblito pequeño. Somos una ciudad bastante grande, así que es muy sorprendente que haya estado aquí y allá y en todas partes en Redlands”, dijo Springfield.

Si es el mismo puma, tiene razón.

Steven Rimmer compartió un video alrededor de las 10 a.m., cerca de Prospect Park.

Y Jason Huckeba, que trabaja en Redlands Lowes, compartió videos de puma saltando fácilmente una valla y paseando de un lado a otro en un callejón fuera del edificio.

Estos avistamientos han llevado a la policía de Redlands a enviar esta advertencia en las redes sociales, diciendo que los pumas son nativos de esta área y representan una amenaza menor para los humanos.

“Había un enorme puma caminando directamente frente a mí y me quedé helada”, dijo Katie Applegate, residente de Redlands.

Applegate dijo que su encuentro ocurrió la semana pasada en Prospect Park mientras paseaba a sus dos perros.

Nacieron de una puma de 5 años llamado P-77 que ha sido rastreada desde noviembre de 2019.

Recientemente se sometió a una cirugía de rodilla y dijo que su corazón estaba acelerado, pero que no podía correr debido a su rodilla.

Afortunadamente, dice que un hombre que estaba paseando a su pastor alemán le dijo que se mostrara más grande que el animal y que no le diera la espalda.

“El puma nos miró y siguió caminando y nos ignoró, pero si viene hacia nosotros, soltaré a mi pastor”, dijo Applegate.

El puma siguió caminando y desapareció en el parque.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre está al tanto de los avistamientos.

Un oficial de información pública dijo que si alguien ve un puma, primero debe llamar a la policía local para que puedan determinar el nivel de amenaza.

Si el felino necesita ser removido de manera segura, notificarán a los oficiales de vida silvestre para cualquier otra acción.

“Se ha perdido, probablemente esté buscando comida. Está buscando agua”, dijo Springfield.

Dijo que le preocupa que el puma sea atropellado por un automóvil y resulte gravemente herido o muerto.

“Esperemos que pueda ser reubicado en algún lugar donde pertenezca a la naturaleza”, dijo Springfield.

Recomendaciones para evitar ataques de pumas A continuación encontrará una lista completa de recomendaciones del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) sobre qué hacer durante un encuentro con un león de montaña: No camine, ande en bicicleta o trote solo. Manténgase alerta en los senderos.

Evite caminar o trotar cuando los pumas están más activos: al amanecer, al anochecer y por la noche.

Mantenga una estrecha vigilancia sobre los niños pequeños.

Los perros sin correa en los senderos corren un mayor riesgo de convertirse en presa de un león de montaña.

Nunca se acerques a un puma. Dele una ruta de escape.

NO CORRA. Mantenga la calma. Correr puede desencadenar una respuesta de persecución, captura y muerte. No le dé la espalda. Enfréntate al animal, haz ruido y trata de parecer más grande agitando los brazos o abriendo la chaqueta si la llevas; arrojar piedras u otros objetos. Mantenga cerca a los niños pequeños.

No se agache ni se incline. Ponerse en cuclillas lo pone en una posición vulnerable de parecerse mucho a un animal de presa de 4 patas.

Emita sonidos; sin embargo, hable con calma y no use tonos agudos ni gritos agudos.

Enseñe a otros cómo comportarse durante un encuentro. Cualquiera que corra puede iniciar un ataque.

Si un puma ataca, contraataque. La investigación sobre los ataques de pumas sugiere que muchas víctimas potenciales se han defendido con éxito con piedras, palos, herramientas de jardín, incluso con un bolígrafo de tinta o con las manos desnudas. Trate de mantenerse de pie. Si es derribado, trate de protegerse la cabeza y el cuello.

Si un puma ataca a una persona, llame inmediatamente al 911.

Reporte el comportamiento inusual del puma a su oficina regional local de CDFW.

