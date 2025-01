Reabren Autopista 5 en el norte del condado de Los Ángeles tras cierre por nieve

La autopista 5 en el norte del condado de Los Ángeles reabrió temprano el lunes por la tarde después de un cierre de varias horas debido a la nieve mientras una tormenta de enero atravesaba el sur de California.

La autopista estuvo cerrada en Tejon Pass desde Parker Road en Castaic y Grapevine Road en el condado de Kern. Se recomendó a los conductores que usaran la autopista 101 como desvío de norte a sur.

También se instó a los conductores a evitar la autopista 138 en dirección este desde el cruce de la autopista Pearblossom (18) en Lebec hasta el límite del condado de San Bernardino. Se informaron condiciones de nieve en el área.

Los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California escoltaron a los conductores en la autopista 14 entre la Avenida D y la Avenida S debido a la baja visibilidad.

Se esperaba que la tormenta saliera de la región el lunes.

🚧 Tejon Pass Open 🚧



Both directions of I-5 are OPEN through the Tejon Pass. Remember to drive slowly through the area and check https://t.co/cxZ0jW7S5n for the latest road conditions. @CaltransHQ @CHPFortTejon @CaltransDist6 pic.twitter.com/S2QQEjjFK8