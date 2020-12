Pruebas gratuitas de coronavirus este fin de semana en Cathedral City

Este fin de semana se realizarán pruebas gratuitas de coronavirus en dos iglesias católicas en Blythe y Cathedral City. El esfuerzo de prueba está encabezado por el condado de Riverside y la Desert Healthcare Foundation.

Las pruebas están programadas de 9 a.m. a 2 p.m. el sábado en la iglesia católica St. Louis en Cathedral City, ubicada en 68-633 C St., y de 8 a.m. a 2 p.m. el domingo en la iglesia católica St. Joan of Arc en Blythe, ubicada en 875 E. Chanslor Way. Se anima a concertar citas, pero no es obligatorio.

Otro evento de prueba está programado de 4 a 8 p.m. el miércoles en el Oasis Mobile Home Park cerca de Thermal, 88740 70th Ave.

El número de contagios de COVID-19 en los condados de San Bernardino y Riverside siguen creciendo alcanzando cifras récord en los últimos días. La situación mantiene preocupadas a las autoridades.

Los organizadores dicen que el esfuerzo está dirigido a combatir la tendencia al aumento de infecciones por virus en el este del Valle de Coachella.

“Con la rápida propagación del coronavirus, es importante tener pruebas más cercanas y ampliamente disponibles en nuestras comunidades para frenar la propagación de este virus”, dijo el supervisor del condado de Riverside, Manuel Pérez.

“Estoy muy orgulloso de los trabajadores, muchos de ellos voluntarios, en todos los sitios de prueba que han estado trabajando durante una pandemia, poniendo en riesgo su propia salud”, dijo. “Han trabajado tanto en climas fríos como en un clima cálido y han administrado una cantidad fenomenal de casi un millón y medio de pruebas este año”.

Las citas para el evento de Cathedral City el sábado se pueden hacer en http://bit.ly/ StLouisTesting, mientras que las citas para el evento del domingo en Blythe se pueden hacer en http://bit.ly/StJoanofArcTesting.