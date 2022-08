Algunos legisladores y grupos de defensa de California están presionando para que el Senado apruebe la AB 1766, conocida como "CA ID for All" (ID de CA para Todos), que permitiría que las personas indocumentadas obtengan tarjetas de identificación de California.

Las tarjetas están destinadas a personas que no son conductores y, por lo tanto, no tienen una licencia de conducir restringida para usar como forma de identificación.

Los grupos de defensa han dicho que es "absurdo" que las personas indocumentadas que no conducen no tengan ningún recurso para obtener una identificación para tareas como abrir una cuenta bancaria e inscribir a un niño en la escuela.

Argumentan que aquellos que no conducen o no tienen acceso a un automóvil, generalmente los discapacitados o los inmigrantes mayores, no tienen ningún tipo de identificación de California.

Aquí hay una inmersión en lo que es el proyecto de ley y lo que cambiaría.

¿QUÉ ES AB 1766, ID DE CA PARA TODOS?

AB 1766 es un proyecto de ley que permitiría a las personas indocumentadas obtener una identificación restringida de California. El proyecto de ley, si se aprueba, permitiría a los residentes de California, independientemente de su estatus legal, obtener la identificación.

Aquellos con discapacidades como epilepsia o condiciones oculares degenerativas debido a la edad y que no pueden obtener una licencia debido a estas condiciones también se beneficiarían.

“Este proyecto de ley brinda equidad a quienes no han podido acceder a los elementos básicos de la vida porque no tienen una identificación legalmente reconocida”, dijo Reggie Jones-Sawyer (D-South Los Ángeles) en un comunicado de prensa. “Lo que muchos de nosotros damos por sentado, tener una identificación, tendrá ramificaciones que cambiarán la vida de muchos en las comunidades de inmigrantes y discapacitados”.

Varios asambleístas del área de Los Ángeles, incluidos Reggie Jones-Sawyer (D-Sur de Los Ángeles) y el asambleísta Mike Gipson (D-Carson), escribieron AB 1766.

Si se aprueba la ley CA ID for All, convertiría a California en el primer estado de la nación en permitir que las personas indocumentadas no residentes obtengan tarjetas de identificación estandarizadas. California también fue la primera en la nación en permitir que las personas indocumentadas obtengan licencias de conducir en 2013. Lea más sobre ese proyecto de ley, AB 60, a continuación.

El proyecto de ley dice que los documentos que se deben presentar para obtener esta nueva identificación de California no se harán públicos, a menos que sean parte de una orden judicial o citación.

¿QUÉ ES AB 60?

AB 60 se aprobó en 2013. Esta ley permite que quienes no son ciudadanos estadounidenses, pero cumplen con los requisitos de la ley, obtengan una licencia de conducir en California.

Es solo una identificación estatal y no se puede usar como una identificación federal. La ley también estipulaba que las personas no podían usar la licencia de conducir para trabajar, votar o recibir cualquier beneficio para el que no fueran elegibles antes. Tampoco se recomienda usarlo para abordar un avión.

En el sitio del DMV de California, hay una lista de verificación para determinar si cumple con los requisitos. Eso lo puedes encontrar aquí.

Con AB 60, los no residentes pueden obtener una forma de identificación. Con AB 1766, este proyecto de ley cubre a otros que no obtendrían una licencia AB 60 porque no planean usarla para conducir un automóvil.

¿QUÉ PODRÁN HACER LAS PERSONAS UNA VEZ QUE OBTENGAN UNA IDENTIFICACIÓN AB 1766?

Las personas podrán usar esta tarjeta de identificación de California para solicitar cuentas bancarias, vivienda, servicios de salud y empleo.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA LEY AB 1766, SI SE APRUEBA?

El proyecto de ley señala que entraría en vigencia el 1 de enero de 2024 si se aprueba en el Senado. Ya ha pasado en la Asamblea.

Asian Americans Advancing Justice, Immigrant Legal Resource Center y California Immigrant Policy Center apoyan el proyecto de ley, además de varios miembros de la asamblea.