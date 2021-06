El DMV ofrece actualizaciones gratuitas de REAL ID a californianos que califiquen

Lo que debes saber Aquellos que renovaron su licencia sin obtener este documento durante la pandemia ahora pueden actualizarlo sin pagar la tarifa típica.

Puede comenzar el proceso en línea antes de visitar una oficina del DMV, haciendo clic aquí .

. Para solicitar el REAL ID, la persona necesita un número de Seguro Social válido, prueba de identidad y dos pruebas de residencia en California. Haga clic aquí para ver todos los documentos que califican.

Si renovó su licencia de conducir o tarjeta de identificación en California durante la pandemia, pero no recibió una tarjeta REAL ID durante ese tiempo, puede calificar para que no se le aplique la tarifa de renovación durante su actualización a REAL ID.

Las personas necesitan ir a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para obtener un REAL ID, según un comunicado de ese organismo. Esas visitas no fueron posibles en el momento álgido de la pandemia de COVID-19.

Por razones de seguridad durante la pandemia, "los californianos de 70 años o más y los clientes que habían alcanzado su límite de renovaciones fuera de las oficinas" eran elegibles para renovar sin visitar una oficina del DMV. Estos grupos normalmente no son elegibles para renovar en línea o por correo.

"El DMV espera emitir alrededor de 5,7 millones de licencias de conducir e identificaciones que no son REAL ID entre marzo de 2020 y julio de 2021 a los clientes elegibles para una" como resultado de la expansión de elegibilidad, según el comunicado.

Debido a que normalmente se paga una tarifa en el momento de la solicitud de la licencia de conducir, los clientes del DMV deberán actualizar nuevamente y obtener, a la larga, su REAL ID, “esa tarifa no se aplicará a los clientes que no recibieron una REAL ID durante ese período de tiempo si actualizan ahora, haciendo clic aquí".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá el REAL ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales y bases militares seguras, a partir del 3 de mayo de 2023. La fecha de cumplimiento original para el cambio, el 1 de octubre de 2020, se pospuso por primera vez por el DHS hasta el 1 de octubre de 2021 en respuesta a los bloqueos de COVID-19 el año pasado.

"No queremos que los californianos paguen el precio por no obtener una ID REAL durante la pandemia", dijo el director del DMV, Steve Gordon. “Si bien el gobierno federal ha extendido la fecha de aplicación de una REAL ID, no hay necesidad de posponer las cosas”.

"Si actúa ahora, puede aprovechar esta oferta y actualizar a una REAL ID de forma gratuita".

Entrará en vigencia en todos los estados a partir del 1 de octubre del 2021.

"Los californianos pueden hacer una cita, traer su código de confirmación y documentos a una oficina del DMV cuando les resulte conveniente, incluso el mismo día, para recibir un servicio expreso, no es necesario hacer una cita", destaca el comunicado del DMV.

"Una vez que llega a una ventana de servicio, ahora toma menos de 10 minutos completar la transacción del REAL ID".

