Prohíben a camiones operar en vecindarios cerca del puerto de Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles está tomando medidas para reducir la cantidad de camiones que atraviesan y operan en vecindarios residenciales cerca del puerto de Los Ángeles.

El consejo de la ciudad de Los Ángeles aprobó el miércoles una ley de emergencia para prohibir temporalmente nuevas operaciones de camiones en algunos vecindarios cerca del puerto de Los Ángeles, en Wilmington y Harbor City, después de que los residentes se quejaron de que las empresas de camiones están inactivas en la calle, creando problemas de tráfico, ruido y calidad del aire.

La ordenanza estará en vigor durante 45 días, y después de eso, debe renovarse.

La ciudad también persigue a las empresas de camiones que operan sin permisos en áreas residenciales.

El 17 de junio, un intenso incendio en una gran plataforma captado por una cámara demostró aún más el problema.

Un semi estacionado en un estacionamiento baldío se incendió y los vecinos tuvieron que ser evacuados. No se ha determinado la causa del incendio, pero la ciudad le dice a NBCLA que la compañía de camiones no tenía permiso para operar allí. Desde entonces, la empresa se fue.

En 2021, NBCLA también cubrió cómo los residentes se han quejado de los camiones en sus vecindarios debido a los atascos en los puertos.

“Mi oficina ha estado trabajando con las partes interesadas de la comunidad y el Departamento de Planificación desde 2018 para crear un nuevo plan comunitario que brindará protecciones más sólidas para las zonas residenciales que están cerca de áreas industriales pesadas”, dijo el concejal Buscaino, quien encabeza la nueva ley.

“Sin embargo, este plan está a un año de implementarse y la crisis del puerto ha llevado a los operadores a expandirse o establecer negocios en estas zonas. Los operadores deben saber que ya no pueden aprovecharse de nuestras comunidades y esta legislación lo impedirá hasta que se implemente el nuevo plan comunitario y la zonificación”.

"Las empresas de camiones se han mudado a las calles de nuestro vecindario. Esto ha afectado enormemente a nuestro vecindario residencial en cuanto al tráfico, el ruido, la salud y el bienestar, y lo más importante, nuestros niños no pueden jugar o andar en bicicleta de manera segura debido a la situación. Como residentes, apreciamos enormemente cualquier ayuda que podamos obtener para detener esta situación actual de camiones", dijo John Salas, residente de Wilmington y estibador, en un comunicado de la oficina de Buscaino.

