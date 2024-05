Grupo de padres pide el regreso de la policía escolar a los recintos del LAUSD

Un grupo de padres cuyos hijos asisten a escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) exigieron el martes el regreso de la policía a los campus escolares.

Los padres, que organizaron una petición tras una ola de violencia en las escuelas del LAUSD, acudieron ante la junta escolar para pedir el reintegro de los agentes de policía en el campus después de que los agentes fueran retirados en gran medida hace unos dos años en respuesta al llamado desfinanciamiento del movimiento policial.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“[Nuestros hijos] nos dicen que los baños huelen a hierba. Muchos niños no quieren usar el baño en la escuela, dijo María Luisa Palma, miembro del Grupo de Asesoramiento para Padres. “Algunos de ellos llaman a sus padres para que los recojan para ir al baño en casa”.

Decenas de manifestantes se presentaron en el centro de Los Ángeles para protestar contra las reducciones presupuestarias del Distrito escolar de Los Ángeles.

Los datos más recientes de la junta del LAUSD han encontrado que desde que los oficiales fueron destituidos, las peleas y las agresiones físicas casi se duplicaron de 2,270 casos a 4,569 incidentes.

Si bien se presentó la petición para restablecer a la policía del campus, otros padres como los de la Students Deserve Coalition dicen que el distrito debería invertir más en capacitación para reducir la violencia.

“Nos preocupamos por la seguridad de los estudiantes. Y también sabemos que históricamente la policía escolar no previene la violencia, sino que la perpetra”, dijo Mau Trejo de la Coalición de Estudiantes Merecen.

“También creemos que el distrito puede trabajar mejor con los padres y los estudiantes para implementar un plan de seguridad basado en la comunidad que realmente tenga en cuenta a los estudiantes latinos, los estudiantes negros y otros estudiantes de color, y su bienestar tanto académico como socia”l.

Los líderes del LAUSD dijeron que están trabajando para abordar las preocupaciones y al mismo tiempo preservar la seguridad de los estudiantes. La junta estaba lista para proporcionar una actualización del grupo de trabajo sobre escuelas seguras el martes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.