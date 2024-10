Long Beach considera un permiso para permitir el consumo de cannabis en eventos públicos

El nativo de Long Beach, Snoop Dogg, cumplió 53 años el 20 de octubre, pero si el Ayuntamiento de Long Beach actúa con la suficiente rapidez, podrá celebrar su 54º cumpleaños fumando un porro en público de forma legal.

“En 2019, iniciamos esta conversación con la ciudad y estaban estudiándola, pero el COVID la cerró”, dijo Pam Chotiswatdi, educadora sobre cannabis de Long Beach Green Room. “Traer esta fiesta de cumpleaños fue retomarla donde la dejamos”.

Cuatro años después, permitir el consumo de cannabis permitido en cualquier evento público vuelve a estar ante el ayuntamiento. En agosto, el ayuntamiento acordó por unanimidad encargar un estudio para ver cómo podría funcionar el permiso y cómo la ciudad podría gestionarlo y beneficiarse de él.

El consumo diario y casi diario de marihuana es ahora más común que niveles similares de consumo de alcohol en Estados Unidos, según un análisis de datos de encuestas nacionales durante cuatro décadas.

“Queremos que Long Beach sea una ciudad ganadora”, dijo Al Austin, miembro del Concejo Municipal de Long Beach. “Vemos que es una oportunidad económica para las empresas y los grandes eventos”.

Actualmente, la ley estatal permite permisos temporales, pero solo con la aprobación de la ciudad local.

El mes pasado, la feria estatal de Sacramento hizo historia al convertirse en la primera feria del país en permitir la venta y el consumo de cannabis en el lugar. Se consideró un gran éxito con la asistencia de más de 80.000 personas.

“Muestra que California es un estado con visión de futuro. Long Beach es una ciudad con visión de futuro y esta es una oportunidad para convertir a Long Beach en un destino de entretenimiento”, dijo Austin.

El ayuntamiento podría tener algo en marcha para finales de año.

Las tiendas de cannabis como Green Room esperan que esto dé lugar a salones de cannabis donde la gente pueda reunirse y consumir cannabis en cualquier momento que desee.

