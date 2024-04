Serie de robos en un mismo día preocupa a residentes de un área de Playa Vista

Una casa de Playa Vista quedó en desorden después de que los ladrones la saquearan durante un robo, en un incidente que la policía cree pudo haber sucedido en otras residencias.

Imágenes de vigilancia de una cámara Ring capturaron a tres hombres cerca de un condominio en Pacific Promenade el miércoles por la tarde. Segundos después de que están fuera de la vista de la cámara, se puede escuchar un fuerte choque en el video. El dueño de la casa regresó y encontró la ventana de su sala destrozada.

“Al principio pensé que mi gato había roto la ventana y se había escapado, y estaba aterrorizado”, dijo el dueño de la casa, que pidió no ser identificado por temor a su seguridad. “Así que esa era la prioridad número uno: déjame encontrar al gato”.

Según las autoridades, el sujeto intentó entrar antes de la medianoche del jueves y regresó durante la madrugada del viernes. Allí fue captado por las cámaras de Telemundo 52 cuando se reportaba el hecho.

Una vez que encontró ilesa a su amada mascota en el patio, el dueño de la casa se apresuró a regresar.

“Subí las escaleras y vi que todos los cajones estaban abiertos y que se habían llevado todas las cosas”, dijo. "Sabes, todo fue derribado".

Según la víctima, los ladrones se llevaron dinero, joyas, carteras y otros objetos de valor. Afortunadamente, los miembros de la comunidad de propietarios están trabajando juntos para comprender mejor el robo.

“Tenemos videos de varios vecinos, por lo que todos se están reuniendo y tratando de reconstruir lo que sucedió en ese lapso de tiempo”, dijo el propietario.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que recibió tres llamadas informando de robos el miércoles. No está claro si todos están relacionados.

“Nos sentimos violados y nerviosos porque todas estas personas vienen y invaden sus hogares a media tarde”, dijo Ken Dauer, que vive en el área.

Mientras continúa el malestar entre los ansiosos residentes, la policía sigue buscando a los culpables. No se han realizado arrestos en relación con los robos.

La investigación sigue en curso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.